UŽIVO Dinamo - Varaždin: Nastavlja se 'modri' lov za Rijekom, poznati su sastavi

TRENER VARAŽDINA

Dinamo je u naletu, igra jako dobro, pobjeđuju dosta rutinski sve utakmice. Sigurno nas očekuje dobra atmosfera i goropadni Dinamo, a mi idemo dati sve od sebe, pružiti šansu i nekim igračima koji su možda malo manje igrali. Imamo i sitnih problema s ozljedama tako da ćemo osvježiti momčad i idemo uživati u dobroj atmosferi, rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić.

Varaždinci će već 27. travnja ugostiti Dinamo u 32. kolu, a dva kola kasnije dolazi im Rijeka. Može li Varaždin nekome odmoći ili pomoći u utrci za naslov?

- Mi želimo pomoći prije svega samo sebi. Idemo svaku utakmicu odigrati što bolje možemo, tako da mi gledamo samo sebe, a kako će se utakmice odvijati, hoćemo li nekome pomoći ili odmoći, to ćemo vidjeti. I jedna i druga ekipa ovise same o sebi, bit će zanimljivo prvenstvo do samog kraja. Igraju i međusobno tako da nas čeka zanimljiv završetak - izjavio je Šafarić.