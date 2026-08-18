UŽIVO Dinamo - Viking: 'Modri' pred vratima raja, na rođendan Boysa idu po zalihu za uzvrat

NAJAVA

I to je to. Još dvije utakmice dijele Dinamo od toliko željene Lige prvaka. Protivnik jako težak, norveški prvak Viking te će trupe Marija Kovačevića morati pokazati najbolju igru u kvalifikacijama. Utakmica na Maksimiru kreće u 21 sat, uz prijenos na Arenisport 1.

Dinamo je osihgurao jesen u Europi i u najgorem slučaju igrat će Europsku ligu. Naravno, to nije cilj i bit će gorak okus ako se to dogodi. Jer ova momčad Dinama zna i može dograbiti Ligu prvaka, a onda se tamo i potuči.

Dinamo je u kvalifikacije krenuo iz drugog pretkola i tamo za protivnika dobio prvaka Švicarske, ispostavit će se neugodni - Thun. Prva utakmica u Švicarskoj prava muka, Miha zajc donio je egal u 86. minuti, a onda na Maksimiru drama nad dramama. Thun vodi 2-0, "modri" pred šokom, ali jedan crveni karton kasnije sve se promijenilo. Beljo i Kačavenda za produžetke, Valinčić šalje "projektil" u rašlje i prolaz je tu.

U trećem pretkolu Željko Sopić i njegov Kauno Žalgiris. Rekli bi navijači Dinama "plitak potok", a kako i ne bi kad se nakon suspenzije vratio Luka Stojković. Pet komada u Maksimiru, 2-1 pobjeda u Litvi, ali i crveni karton golmana Ivana Filipovića. Na gol će Nevistić, pomaka oko Livakovića i Kotarskog nema.

U HNL-u sve po starom. Dvije utakmice, dvije pobjede (Slaven i Rudeš) za miran doček "sjevernih ratnika". Gabriel Vidović je pred transferom i nije u sastavu, a umjesto njega je prijavljen Robert Mudražija. Ostal su svi spremni. Malo su načeti bili Stojković i Perez-Vinlof, ali nema straha. Kovačevićević zna svojih 11 i sve je spremno za lov na najelitnije natjecanje.

Viking se u kvalifikacije za Ligu prvaka priključio tek sada u doigravanju. Kao prvak Norveške nije imao europskih zadataka do sada, ali ne nedostaje mu ritma utakmica. Prvenstvo Norveške već uvelike traje, a Viking je odigrao 17 utakmica te ima 40 bodova. U susretu prije Dinama izgubio je od Rosenborga 2-1 u gostima.

Iskustva u Europi nema kao Dinamo, ali bit će sigurno tvrd orah. Sretno, Dinamo. (jd)