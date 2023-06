Dupla kruna Hrvata na Roland Garrosu: I Dodig osvojio naslov!

Hrvatski tenisač Ivan Dodig i Amerikanac Austin Krajicek osvojili su finale muških parova ovogodišnjeg Roland Garrosa protiv Belgijaca Sandera Gillea i Jorana Vliegena.

Dodig i Krajicek su slavili s uvjerljivih 2-0 (6-3, 6-1) nakon svega sat vremena i 21 minute.

Hrvatskom tenisaču ovo je bilo treće finale na French Openu - 2015. je osvojio naslov s Marcelom Melom, a 2022. izgubio u finalu s Krajicekom. Godine ranije je slavio i na Australian Openu u paru sa Slovakom Filipom Polašekom.

Rezultat: Dodig/Krajicek - Gille/Vliegen 2-0 (6-3, 6-1)

Hrvatsko-američki par prvi je servirao i bez previše muke obranio servis. Belgijci su nervozno otvorili meč i vezali dvije greške, Dodig i Krajicek poveli su 30-0 i bili nadomak breaka, no uslijedio je povratak. Dodig je zatim sjajnim reternom izjednačio na 40-40, no Gille i Vliegen su izjednačili na 1-1 u gemovima. Iduća dva nije bilo većih uzbuđenja, no u šestoj igri Dodig i Krajicek su propustili iskoristiti break loptu. U naumu su uspjeli dva gema kasnije kada su breaknuli belgijski par pa do kraja seta uspješno odradili svoj servis i uzeli prvi set 6-3.

Drugi set bio je gotov već u trećem gemu. Dodig i Krajicek su oduzeli servis suparnicima pa do kraja seta to učinili još dva puta. Belgijci su pali psihički dok se hrvatsko-američki par dizao sve više. Na kraju su Dodig i Krajicek bez puno muke uzeli i drugi set 6-1 te s ukupnih 2-0 pomeli belgijski par u finalu.

Današnji dan bio je vrlo uspješan za hrvatski tenis jer je ranije Dino Prižmić slavio u Parizu u juniorskoj konkurenciji.