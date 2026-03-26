UŽIVO Doigravanje za SP: Stigli su sastavi momčadi! Džeko počinje protiv Walesa u Cardiffu

NAJAVA

Put prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine ulazi u svoju najdramatičniju fazu. Večeras se igraju polufinalne utakmice europskog doigravanja u kojima 16 reprezentacija traži jednu od posljednje četiri vize za natjecanje u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Pred nama je sedam utakmica visokog napona koje počinju u 20.45 sati, a format je surov: igra se samo jedna utakmica i pobjednik ide u finale svoje staze, dok poraženi ostaje bez ičega.

Za nogometne zaljubljenike u regiji, večer donosi posebna uzbuđenja jer će na teren istrčati reprezentacije Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije i Sjeverne Makedonije. Svaka od njih sanja o povijesnom uspjehu, no put do njega je posut trnjem i zahtijeva dvije pobjede u pet dana.

Najviše pozornosti privlači gostovanje Bosne i Hercegovine u Cardiffu kod Walesa. Domaćini traže drugi uzastopni nastup na svjetskoj smotri nakon što su prekinuli 64-godišnji post plasmanom u Katar, a sada to žele učiniti i bez svoje najveće legende, Garetha Balea. Ipak, momčad Craiga Bellamyja oslabljena je ozljedama kapetana Bena Daviesa, Chrisa Mephama i Kieffera Moorea. S druge strane, BiH se nada prvom velikom natjecanju od 2014. godine, a sve nade polažu u svog vječnog kapetana Edina Džeku, koji će po 147. nastup. Unatoč optimizmu, statistika i forma idu na ruku Velšanima, koji prema predviđanjima superračunala imaju više od 60 posto šansi za pobjedu.

Kosovo, jedno od najvećih iznenađenja kvalifikacija, svoj san o prvom velikom natjecanju tražit će u Bratislavi protiv Slovačke. Izabranici Franca Fode pokazali su veliku kvalitetu i samopouzdanje, a predvode ih zvijezde Serie A, kapetan Napolija Amir Rrahmani i napadač Vedat Muriqi. Zanimljivo, Rrahmani će se na terenu sučeliti sa svojim klupskim suigračem, Stanislavom Lobotkom. Slovaci su svjesni težine zadatka.

‌- Kosovo je definitivno neugodan protivnik. U kvalifikacijama su dvaput pobijedili Švedsku i slavili protiv Slovenije. Imaju vrlo dobre igrače i bit će puni entuzijazma jer su prvi put ovako blizu Svjetskog prvenstva - izjavio je pomoćni trener Slovačke, Simone Bonomi.

Albanija pod vodstvom Brazilca Sylvinha putuje u Varšavu na noge Poljskoj, koju predvodi neuništivi Robert Lewandowski. Albanci su u kvalifikacijama pokazali čvrstu obranu i disciplinu, završivši ispred Češke u skupini, no Poljaci su izraziti favoriti. Povijest je na njihovoj strani, kao i domaći teren na kojem su slavili u šest od sedam međusobnih susreta. Poljski izbornik Jan Urban bio je jasan.

‌- Ne mislim da se trebamo žaliti. Imamo dobar ždrijeb, favoriti smo u prvoj utakmici i to ne možemo sakriti - poručio je.

Sjeverna Makedonija, poznata kao "ubojica divova" nakon što je prije četiri godine šokirala Italiju i izbacila je s puta za Katar, sada ima novi težak zadatak. Gostuju u Kopenhagenu kod Danske, jedne od najjačih reprezentacija u cijelom doigravanju. Danci su tragično ostali bez izravnog plasmana golom Škotske u sudačkoj nadoknadi i sada su silno motivirani ispraviti taj kiks.

Osim regionalnih dvoboja, najviše pogleda bit će uprto u Bergamo, gdje Italija dočekuje Sjevernu Irsku. Četverostruki svjetski prvaci pod ogromnim su pritiskom jer bi im propuštanje trećeg uzastopnog Svjetskog prvenstva bila katastrofa nacionalnih razmjera. Momčad Gennara Gattusa favorit je, ali sjećanje na poraz od Sjeverne Makedonije u istom ovom rangu natjecanja još je svježe.

Zbog ratne situacije u domovini, Ukrajina će kao domaćin dočekati Švedsku na neutralnom terenu u Valenciji. Ukrajinci imaju poražavajuću povijest u doigravanjima za SP, ispadali su svaki put kad su se u njima našli, no sada imaju dodatni motiv. Šveđani su u play-off ušli kroz Ligu nacija nakon katastrofalnih kvalifikacija u kojima nisu ostvarili nijednu pobjedu, a bit će i oslabljeni neigranjem zvijezda Alexandera Isaka i Dejana Kuluševskog. U posljednjem paru sastaju se Češka i Irska u Pragu, u dvoboju koji se smatra najizjednačenijim od svih polufinala.