UŽIVO Drama na Maksimiru: Sastaje se Izvršni odbor Dinama da bi smijenio Nenada Bjelicu?

NAJAVA

Niz od pet utakmica bez pobjede u HNL-u ozbiljno je uzdrmao status Nenada Bjelice u Dinamu. Toliko da je klub nakon poraza od Lokomotive sazvao izvanrednu sjednicu na kojoj su diskutirali o njegovoj sudbini, no na kraju su mu pružili podršku i jasno dali do znanja da mora pobijediti Varaždin.

To je i napravio. Modri su slavili 3-2 za kraj jesenskog dijela sezone i prekid ružnog niza, a Bjelica je sebi nakratko kupio mir. No, pitanje je bilo do kada jer je nakon utakmice uslijedila analiza polusezone. I čelništvo Dinama nije bilo zadovoljno.

U međuvremenu je puklo i u odnosu Bjelice i sportskog direktora Marka Marića jer trener ima jedne zahtjeve oko igrača, sportski direktor bi doveo druge, pa je napetost rasla iz dana u dan.

Slične "šumove u komunikaciji" ljetos je s Marićem imao i Sergej Jakirović, koji je u rujnu dobio otkaz na klupi Dinama.

A kao glavni favorit za Bjeličina nasljednika nametnuo se legendarni Fabio Cannavaro, svjetski prvak s Italijom 2006., osvajač Zlatne lopte i svojevremeno najbolji obrambeni igrač svijeta.

Sasvim je izvjesno da će upravo Cannavaro biti novi trener Dinama premda se spominjalo i da bi 'modri' na klupu mogli dovesti Željka Sopića.

Bilo kako bilo, Izvršni odbor Dinama će zasjedati, a nakon toga će slika biti jasnija. I znat će se u kojem smjeru hrvatski prvak planira ići. (Z. Barišić, M. Galić. B. Trifunović)