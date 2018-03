UŽIVO Opasno! Bomba s 30m sijevnula iznad prečke Osijeka

BARTOLOVIĆ:

Osijek je bolje plasirana momčad, ali vidjeti ćemo hoće li u nedjelju uspjeti to i pokazati. I jednoj i drugoj momčadi određene bi probleme mogao stvarati teren koji je svakim danom u sve boljem stanju, te se nadamo da to neće biti presudno. Vjerujem da kroz kvalitetnu igru i dobar pristup možemo potvrditi bod iz Pule. Slavonski su derbiji uvijek neizvjesni i to su utakmice u kojima nikad nije bila presudna pozicija na ljestvici ili trenutna forma momčadi. Na nama je da istrčimo i od prve minute pokažemo da možemo, a zatim i ostvarimo pozitivan rezultat, rekao je trener Cibalije.