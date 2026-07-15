UŽIVO Engleska - Argentina: Stari neprijatelji, novi obračun! Borba za finale i sraz s 'furijom'

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Engleska i Argentina večeras će odmjeriti snage u polufinalu Svjetskog prvenstva, u jednom od najvećih nogometnih klasika. Ulog je ogroman i pobjednik će izboriti veliko finale protiv Španjolske, dok poraženog čeka borba za broncu protiv Francuske.

Bit će to novi nastavak jednog od najžešćih sportskih rivalstava na svijetu. Njihovi dvoboji desetljećima nose posebnu težinu zbog burne povijesti dviju država, ali i nezaboravnih okršaja na Svjetskim prvenstvima, od Maradonine "Božje ruke" 1986. do Beckhamova iskupljenja i engleske pobjede na jedanaesterce 2002. godine.

Obje reprezentacije do polufinala su stigle impresivnim igrama. Englezi su u nokaut-fazi izbacili DR Kongo, Meksiko i Norvešku, dok je Argentina bila bolja od Zelenortskih Otoka, Egipta i Švicarske. Obje momčadi pokazale su čvrstinu, karakter i kvalitetu kada je bilo najpotrebnije.

Nogometni svijet s nestrpljenjem očekuje novi obračun dviju velesila. Kad igraju Engleska i Argentina, emocija, tenzija i drame nikad ne nedostaje, a večerašnji spektakl trebao bi odlučiti tko će napraviti posljednji korak prema svjetskoj tituli.