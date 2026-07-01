UŽIVO Engleska - DR Kongo: Bivši dinamovac s Afrikancima traži čudo protiv Kanea i ekipe

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Engleska nogometna reprezentacija sa sedam bodova osvojila je skupinu L i kao prvoplasirana iz skupine, u kojoj je drugoplasirana završila Hrvatska, ušla u šesnaestinu finala. Engleska u susret protiv DR Konga ulazi kao veliki favorit i pobjednik skupine L. Iza 'gordi albiona' su slavlja protiv Hrvatske 4-2, remi s Ganom 0-0 te pobjeda protiv Paname od 2-0. Iako su rezultatski odradili posao, dojam nije bio potpuno uvjerljiv. Protiv Gane i Paname bili su spori u izgradnji napada i bez previše konkretnosti u završnici. To su engleski mediji naročito zamjerali izborniku Thomasu Tuchelu koji je pod velikim pritiskom i ispadanje od Konga za Engleze bi bilo ravno smaku svijeta.

S druge strane DR Kongo u susret ulazi kao jedno od najvećih iznenađenja turnira. Nakon 52 godine pauze vratili su se na Svjetsko prvenstvo i odmah izborili plasman u drugi krug natjecanja. Na startu turnira šokirali su Portugal i odigrali 1-1, potom su s 1-0 poraženi od Kolumbije koje je osvojila skupinu, da bi za prolazak pobijedili Uzbekistan s 3-1.

Pokazali su da imaju karakter, energiju i kvalitetu te da su sposobni za iznanađenja.