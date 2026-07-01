Englezi kao veliki favoriti ulazi u susret protiv DR Konga, a ispadanje od Afrikanaca bilo bi za engleske medije ravno smaku svijeta
UŽIVO Engleska - DR Kongo: Bivši dinamovac s Afrikancima traži čudo protiv Kanea i ekipe
Nathanael Mbuku, bivši nogometaš Dinama u sezoni 2024/25., starta za Kongoance, dok je Thomas Tuchel kod Engleza napravio tri promjene u odnosu na pobjedu nad Panamom. Upali su Spence, Rice i Madueke, a na klupu preselili Quansah, Rogers i Saha.
Engleska (4-2-3-1): Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane
DR Kongo (4-2-3-1): Mpasi Nzau - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku - Moutoussamy, Sadiki - Mbuku, Mukau, Cipenga - Wissa
Engleska nogometna reprezentacija sa sedam bodova osvojila je skupinu L i kao prvoplasirana iz skupine, u kojoj je drugoplasirana završila Hrvatska, ušla u šesnaestinu finala. Engleska u susret protiv DR Konga ulazi kao veliki favorit i pobjednik skupine L. Iza 'gordi albiona' su slavlja protiv Hrvatske 4-2, remi s Ganom 0-0 te pobjeda protiv Paname od 2-0. Iako su rezultatski odradili posao, dojam nije bio potpuno uvjerljiv. Protiv Gane i Paname bili su spori u izgradnji napada i bez previše konkretnosti u završnici. To su engleski mediji naročito zamjerali izborniku Thomasu Tuchelu koji je pod velikim pritiskom i ispadanje od Konga za Engleze bi bilo ravno smaku svijeta.
S druge strane DR Kongo u susret ulazi kao jedno od najvećih iznenađenja turnira. Nakon 52 godine pauze vratili su se na Svjetsko prvenstvo i odmah izborili plasman u drugi krug natjecanja. Na startu turnira šokirali su Portugal i odigrali 1-1, potom su s 1-0 poraženi od Kolumbije koje je osvojila skupinu, da bi za prolazak pobijedili Uzbekistan s 3-1.
Pokazali su da imaju karakter, energiju i kvalitetu te da su sposobni za iznanađenja.