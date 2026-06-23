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STIGLI SASTAVI

UŽIVO Engleska - Gana: Vatreni će pozorno pratiti rasplet, Englezi desetkovani ozljedama

Piše 24sata,
UŽIVO Engleska - Gana: Vatreni će pozorno pratiti rasplet, Englezi desetkovani ozljedama
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Četvorica nominalnih prvotimaca pod znakom su pitanja za utakmicu protiv Gane. Harry Kane, Declan Rice, Marcus Rashford i Bukayo Saka muče se s ozljedama

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2. kolo Svjetskog nogometnog prvenstva 22 sata , Foxborough, SAD
Engleska
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Gana
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STIGLI SU SASTAVI

Evo kako će momčadi na teren!

Engleska (4-2-3-1): Pickford - James, Konsa, Guehi, Spence - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane

Gana (4-4-1-1): Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah -  Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo - Partey - Ayew

NAJAVA

Prije utakmice Hrvatske i Paname mnogi će navijači s velikim zanimanjem pratiti što se događa u susretu Engleske i Gane. Riječ je o momčadima iz hrvatske skupine, a ovisno o rezultatu situacija bi se mogla rasplesti ili dodatno zakomplicirati. Utakmica počinje u 22 sata, a igra se u Foxboroughu.

Engleska je protiv "vatrenih" pokazala koliko može biti moćna. Na vlastitom smo se primjeru uvjerili koliko su Englezi ubojiti nakon prekida, koji su njihovo najveće oružje. Thomas Tuchel ipak ima problema s ozljedama.

Četvorica nominalnih prvotimaca pod znakom su pitanja za utakmicu protiv Gane. Harry Kane, Declan Rice, Marcus Rashford i Bukayo Saka muče se s ozljedama. Svi su na Mundijal stigli načeti nakon duge sezone. Kane i Rice dodatno su se opteretili protiv Hrvatske, dok je Saka još u procesu povratka te bi, kako turnir bude odmicao, trebao dobivati sve veću minutažu.

Engleska je zbog ozljede ostala i bez Livramenta još prije utakmice s Hrvatskom, pa je Tuchel aktivirao pretpoziv i priključio Chalobaha momčadi.

Gana je u prvoj utakmici svladala Panamu 1-0. Iako su Panamci veći dio susreta bili bolja momčad, Gana ih je kaznila svojim najubojitijim oružjem - protunapadom. U posljednjim minutama utakmice Ganci su nakon samo triju dodavanja stigli u kazneni prostor Paname, a Yirenkyi je uz malo sreće poslao loptu u mrežu.

Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu na programu HRT-a 2.

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