UŽIVO Engleska - Gana: Vatreni će pozorno pratiti rasplet, Englezi desetkovani ozljedama

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Prije utakmice Hrvatske i Paname mnogi će navijači s velikim zanimanjem pratiti što se događa u susretu Engleske i Gane. Riječ je o momčadima iz hrvatske skupine, a ovisno o rezultatu situacija bi se mogla rasplesti ili dodatno zakomplicirati. Utakmica počinje u 22 sata, a igra se u Foxboroughu.

Engleska je protiv "vatrenih" pokazala koliko može biti moćna. Na vlastitom smo se primjeru uvjerili koliko su Englezi ubojiti nakon prekida, koji su njihovo najveće oružje. Thomas Tuchel ipak ima problema s ozljedama.

Četvorica nominalnih prvotimaca pod znakom su pitanja za utakmicu protiv Gane. Harry Kane, Declan Rice, Marcus Rashford i Bukayo Saka muče se s ozljedama. Svi su na Mundijal stigli načeti nakon duge sezone. Kane i Rice dodatno su se opteretili protiv Hrvatske, dok je Saka još u procesu povratka te bi, kako turnir bude odmicao, trebao dobivati sve veću minutažu.

Engleska je zbog ozljede ostala i bez Livramenta još prije utakmice s Hrvatskom, pa je Tuchel aktivirao pretpoziv i priključio Chalobaha momčadi.

Gana je u prvoj utakmici svladala Panamu 1-0. Iako su Panamci veći dio susreta bili bolja momčad, Gana ih je kaznila svojim najubojitijim oružjem - protunapadom. U posljednjim minutama utakmice Ganci su nakon samo triju dodavanja stigli u kazneni prostor Paname, a Yirenkyi je uz malo sreće poslao loptu u mrežu.

Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu na programu HRT-a 2.