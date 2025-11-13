UŽIVO Engleska - Srbija: Orlovi u teškoj situaciji, treba im čudo. Dvije repke mogu osigurati SP

NAJAVA

Engleska je prva europska reprezentacija koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo pa će tako posljednja dva kola kvalifikacija u skupini K odraditi u rekreativnom tonu, ali protiv protivnika koji se bore za drugo mjesto i dodatne kvalifikacije.

Večeras od 20.45 sati na Wembleyju Englezi će ugostiti Srbiju iza koje je turbulentno razdoblje. Poraz od Albanije u izravnom srazu za drugo mjesto i odlazak bivšeg izbornika Dragana Stojkovića. Preuzeo ih je Veljko Paunović pred kojim je nemoguća misija.

Albanci imaju bod više i večeras igraju protiv Andore, reprezentacija koja ima bod nakon sedam kola. Ako Albanija slavi, a Srbi izgube od Engleske, osigurat će drugo mjesto i uoči posljednjeg kola. Računica je za 'orlove' jasna, moraju prirediti čudo i srušiti Engleze na njihovom Wembleyju ako žele ostati u igri za Svjetsko prvenstvo. Prijenos je na Sport Klubu 1.

Što se tiče skupine D, Francuska će na Stade de Franceu ugostiti drugoplasiranu Ukrajinu koja ima tri boda manje, ali Mbappeu i društvu je večeras i bod dovoljan za plasman na Svjetsko prvenstvo. Island se pobjedom u Azebajdžanu (2-0) bodovno izjednačio s Ukrajinom na drugom mjestu, a u posljednjem kolu se sastaju te dvije momčadi.

Već večeras do Mundijala može i Portugal koji gostuje kod Irske. Mađarska je slavila protiv Armenije (1-0) i došla nadomak drugog mjesta.

Norveška je u ranijem terminu demolirala Estoniju (4-1) i praktički osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu. Ako Italija slavi protiv Moldavije, zaostatak za Norvežanima će biti minus tri, a upravo za tri dana igraju međusobno. No, momčadi Gennara Gattusa trebat će čudo jer u slučaju izjednačenog broja bodova odlučuje bolja gol razlika, a Norveška je trenutačno u velikoj prednosti s +29 u odnosu na talijanskih+10.