UŽIVO Erslan lovi prvu pobjedu Hrvata u UFC-u nakon Cro Copa: Ulazi u kavez oko dva iza ponoći

Borac iz zagrebačkog American Top Teama nastupa u Montrealu na UFC 315 priredbi, a s druge mu strane stoji opasni Novozelanđanin. Podsjetimo, Erslan je u debiju u najjačem kavezu svijeta izgubio od Iona Cutelabe (31, 19-10) podijeljenom sudačkom odlukom, a sad ga čeka meč protiv neporaženog Navaja Stirlinga (27, 6-0).

- Sad svi znaju za tu ozljedu, ali to nije razlog poraza. Mogao sam puno bolje odraditi borbu, iskoristio je sve moje greške i zasluženo pobijedio - osvrnuo se na prošli meč pa nastavio o idućem protivniku:

- Stvarno mu je teško naći 'rupu' u stojci pa ćemo trebati biti pametniji, mudriji od njega i na taj način ga pobijediti. Da ga se pobijediti, ne sumnjam u sebe i vjerujem da ću napustiti kavez s podignutom rukom. Ne smijem izgubiti ovaj meč i ne smijem si to dozvoliti - jasan je Ivan.

Gdje god se borio dosad, imao je veliku podršku 'Reptila'. Iako mu protivnik dugo ništa nije objavljivao na društvenim mrežama, čim je to napravio, naletio je na kanonadu komentara.

- Pitali su me u UFC-u koja je fora s gušterima koji se masovno pojavljuju u komentarima kad se borim. Objasnio sam im, to su fanovi Podcast Inkubatora u Hrvatskoj i kad se borim, oni su kao jedan i navijaju za mene. U toj sam grupi, prošao sam s njima kroz mnoge šale, za mene rade mnogo dobrih stvari. To je priča iza guštera, to je skupina 'ludih' MMA fanova iz Hrvatske - jasan je Erslan.

Posljednji hrvatski borac koji je pobijedio u UFC-u je legendarni Mirko Cro Cop Filipović (50) koji je to napravio prije 10 godina u Poljskoj protiv Gabriela Gonzage. Sad Ivan Ima priliku postati prvi hrvatski borac nakon Mirka s pobjedom u najjačem svjetskom kavezu.

- Velika je to motivacija, nadam se da ću uspjeti razveseliti navijače. UFC 315 je stvarno pravo mjesto da pokažem publici što sam sposoban napraviti - zaključio je Erslan.