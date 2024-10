Dalić: Moja reakcija poslije Škotske je bila takva kakva je, ne treba kritizirati. Kove nema

Šest bodova je u džepu nakon tri kola, a već u utorak pobjedom protiv Poljske možemo osigurati eliminacijsku fazu Lige nacije. To je ono što najviše veseli, ali prikazana igra protiv Škotske nikoga nije očarala, ni izbornika Zlatka Dalića, a ni navijače.

Pokretanje videa... 00:22 Hrvati i Škoti: Je*ena Engleska | Video: Ante Buškulić/24sata

"Vatreni" su pobijedili Škote (2-1) u trećem kolu Lige nacija, no opet smo drhtali do samog kraja. Utakmice protiv takvih momčadi su, već tradicionalno, uvijek teške i nezgodne pa su jedino tri boda vrijedna spomena. Reprezentativci će dojam imati priliku popraviti u Varšavi, a utakmicu su najavili Zlatko Dalić i Andrej Kramarić.

Kako objasniti sjajne rezultate Hrvatske posljednjih godina?

- Hrvatska radi velike rezultate, osvojila je tri svjetske medalje i to je fenomen u svijetu da jedna mala država to napravi. Imamo kvalitetu i igramo dobar nogomet. Imamo taj prkos, inat i ponos, a ovo što Hrvatska radi je ravno svjetskom čudu. Puno veće sile to ne mogu - kazao je izbornik.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Što očekujete od utakmice?

- Ovo nam je najvažnija utakmica, prva meč-lopta da osiguramo prolazak skupine. Poljska ima dva poraza zaredom, ali od velikih reprezentacija, Hrvatske i Portugala. Očekujem da će nas napasti, imali su dosta probleme i bili su daleko od gola, što nije dobro za Lewandowskog, jednog od najboljih napadača na svijetu. Ali kad je blizu golu, vrlo je opasan. Moramo ga odmaknuti od gola, imati posjed lopte i biti bolji nego prije tri dana protiv Škotske. Neće biti lako, moramo biti spremni na atmosferu i ovako veliki stadion. Bit će teško, ali vjerujem da možemo do pobjede.

Puno Hrvata je igralo u Poljskoj. Je li vam netko od njih pomogao u pripremi i kako ste ih skautirali?

- Nismo nikog koristili, odradili smo skauting uživo, igrali smo s njima u Osijeku, to je dovoljno. Ali ništa to neće biti važno ako mi ne budemo pravi. Poljska je dobra momčad, ima kvalitetan vezni red iako to možda rezultati ne govore, ali to je elitna skupina i njihova kvaliteta je zaista velika. Izvukli smo zaključke i prenijeli ih dečkima, vidjet ćemo kako ćemo reagirati.

Zagreb: Konferencija za medije izbornika Zlatka Dalića nakon susreta sa Škotskom | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Niste bili zadovoljni nakon utakmice protiv Škotske?

- Tri boda su najvažnija, s odmakom vremena. Moja reakcija poslije utakmice je bila takva kakva je bila. Želim da Hrvatska igra dobro i pobjeđuje, a ovaj put smo pobijedili iako nismo igrali onako kako sam ga očekivao. Ne treba kritizirati, ali treba biti svjestan da moramo bolje. Kad sam prespavao i posložio sve u glavi, nemam razloga za kritiku, nego za realnu analizu. Htjeli smo tri boda i dobili smo ih. Mi smo im dopustili da shvate da mogu protiv nas, mi smo ih pogurali našim greškama, dali smo im puno šansu. Ali i Poljska nas je namučila u Osijeku, nismo im dozvolili neke veće šanse, no ovo sad će biti druga priča. Bit će slično kao Škotska, ali kvalitetnije s njihove strane.

U kakvom sastavu će Hrvatska igrati?

- Mateo je otpao, to je šteta. Bio je jedan od naših najboljih igrača u prošle dvije utakmice. Osvježit ćemo tim, nećemo puno mijenjati. Vidjet ćemo što ćemo s Perišićem, on je još u fazi oporavka i dugo nije igrao cijelu utakmicu. Vidjet ćemo za vezni red, naći ćemo što je najkvalitetnije, no imamo i izmjene koje su uvijek donosile pomak u igri.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kakav plan imate za sutrašnju utakmicu?

- Igrat ćemo u svom stilu, mi se ne znamo braniti. Po nekim računicama, dovoljan bi nam bio i bod, ali ako igraš na bod, onda izgubiš. Došli smo se nadigravati i pokušati pobijediti. Naš stil nije braniti se. Branili smo protiv Škotske pa smo primili gol, ali je bio ofsajd - zaključio je Dalić.

Na pitanja je odgovarao i sjajni Andrej Kramarić koji je protiv Škotske zabio 30. gol u 99. nastupu za reprezentaciju. Protiv Poljske će mu biti stoti.

Protiv Škotske ste postigli 30. gol, u Poljskoj vas čeka 100. nastup za reprezentaciju?

- Da su mi ponudili na početku karijere, odmah bih potpisao takvu karijeru. Nikad nisam razmišljao ni sanjao o takvim brojkama. Svaka utakmica za reprezentaciju je nešto osobito. Ovo je samo jedno dodatno zadovoljstvo. Teško je opisati sve ove rezultate s dečkima i šefom. Jednog dana će biti lijepo ne pričati o tome klincima i unucima. Imat ćemo lijepe uspomene i to je to što će činiti ljepši moj život poslije karijere.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Možete li stići Šukera na listi najboljih strijelaca reprezentacije?

- Nikad nisam razmišljao o tome, a niti mi je bio cilj. On je bio poseban igrač i ne razmišljam o tome. Želim ostati zdrav i igrati dalje na visokoj razini. Željan sam i gladan sam, kao i uoči one moje prve utakmice u Puli. Ljubav prema nogometu i reprezentaciji me gura naprijed.

Što očekujete od utakmice?

- Očekujemo intenzivnu utakmicu koja neće biti lagana. Znamo da domaćin uvijek može biti neugodan, cilj je jasan. Ne izgubiti utakmicu i ići na sva tri boda, pokušati riješiti situaciju u grupi. Znamo da Poljska ima igrače velike kvalitete, Lewandowski može zapapriti iz svake najmanje šanse. Nadam se da će sve ići u dobrom smjeru i da uzmemo tri boda.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Što mislite o Lewandowskom?

- Lewandowski je za mene jedan od najboljih napadača zadnjih 20-30 godina. Znamo se iz Bundeslige i puno međusobnih utakmica smo odigrali. I dalje je jedan od najboljih napadača na svijetu, žao mi je što 2020. godine nije osvojio Zlatnu loptu, zaslužio je to.

Kakvu atmosferu očekujete?

- Sigurno će biti vatrena atmosfera, oni moraju ići na pobjedu. Neće biti jednostavna utakmica, očekujem pritisak s njihove strane. Odigrali smo puno takvih utakmica i možemo na iskustvo izignorirati tog 12. igrača, odnosno navijače. Moramo fokusirano ući u utakmicu i mislim da tada možemo igrati protiv svakoga.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Često vas uspoređuju s Thomasom Müllerom?

- Svi znaju moju igru kroz cijelu karijeru, provlačila se ta tema kroz Bundesligu, moja sličnost s Thomasom Müllerom. Raumdeuter na njemačkom, tumač prostora na hrvatskom. Prošao sam svakakve pozicije tijekom karijere, pronalaženje praznog prostora, snalaženje u međuprostorima... Na malo inteligentniji način doći do gola, da tako kažem. Müller je jedan od najboljih u povijesti Bundeslige i Bayerna, specifičan je lik, teško da će se takav roditi opet. Jedan je od mojih idola i veseli me da nekad mene uspoređuju s njim.

Kako Vam odgovara nova uloga u 3-5-2 sustavu?

- Šef je odlučio promijeniti sistem, to zasad dobro funkcionira, možda je moglo biti i bolje protiv Škotske, ali mi smo tu da se prilagodimo sistemu i da probamo odigrati ono što šef od nas očekuje. Ništa mi nije problem, najbitnije mi je uživati na terenu i da napravim posao koji se od mene očekuje - kazao je Kramarić.