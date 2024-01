Rukometaši tužni nakon remija: 'Letjeli smo po terenu pa smo se opustili. Još se možemo veseliti'

Hrvatski rukometaši propustili su tri gola prednosti u završnici utakmice, nisu iskoristili zadnji napad s igračem više i Austrija je izborila remi 28-28 u Mannheimu koji je ostavlja u igri za drugi krug.

S druge strane, Hrvatska i dalje može prenijeti dva boda u iduću fazu natjecanja, ali za to treba pobjedu Španjolske nad Austrijom u zadnjem kolu.

Foto: KAI PFAFFENBACH

- Uzeli su zasluženo bod. Preteška utakmica. Krenuli smo fenomenalno, poveli 5-1 i imali napad za 6-1. Austrijanci su se vratili. Znali smo da će biti teška utakmica, definitivno. Pogotovo nakon onakvog uragana u prvom kolu protiv Španjolske. Spustili smo se na zemlju i možda je to i dobro. Moramo dobiti Rumunjsku, prokomentirao je kapetan Domagoj Duvnjak pa dodao:

- Mogli smo prelomiti utakmicu, imali smo napad za tri razlike s igračem više, ali to je rukomet, čestitke Austrijancima.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Mario Šoštarić bio je jedan od junaka protiv Španjolske. Danas je Austrijancima dao šest komada.

- Znali smo da je Austrija čvrsta ekipa. Radili su faule i prekidali naše akcije i bili jako uspješni u tome. Jednostavno, nismo našli rješenje. Njihov golman je na plus 3 obranio bitnu loptu. Vratili su se i ostaje žal. Nadamo se da je Martinović u redu. Sve je u našim rukama, moramo pobijediti Rumunjsku, počeo je nakon remija s Austrijom Mario Šoštarić.

Čini se da smo ostali bez Martinovića?

- Marta je odličan igrač, ima odličnu sezonu i sigurno da će faliti. Ali ne treba preuranjeno razmišljati, držim fige da će sve biti u redu. Treba vidjeti što doktor kaže.

Foto: TT NEWS AGENCY

Austrija je pokazala dobru igru s vanjske linije.

- Austrija ima šutere izvana. Znali smo to, stvarali su nam puno problema i bili su danas raspoloženi. Mislim da su zasluženo dobili taj bod. Što je tu je.

- Izdržali su. Nadali smo se da neće, ali svaka im čast na tome. Probali smo, pokušavali, nismo se uspjeli nikako odvojiti. Onih 5-1, da, ali su se vratili.

Slijedi nam Rumunjska.

- Vjerujem u našu pobjedu i dva boda. I da u Köln putujemo s dva boda.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

S njime se slaže i Luka Lovre Klarica.

- Bilo je gol za gol jedno 50 minuta. Mi smo dobro otvorili utakmicu. Mislili smo da je to to. Letjeli smo po terenu, na kraju u jednom trenu se malo opustili i Austrijanci su se vratili. Igrali su 7-6, tu su dosta tražili svoju priliku i igrali su dobro. Na kraju smo imali posljednji napad za pobijediti, nismo zabili i to je to. Imamo zadnju utakmicu i nadam se da ćemo pobijediti. Pa ići veseli u drugi krug.