Naš jedini predstavnik u muškom veleslalomu u Soldenu prvu vožnju završio je na 12. mjestu i lovi plasman među deset najboljih. Start druge utrke zakazan je u 13 sati, a prijenos je na HRT 2
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UŽIVO Problemi za skijaše na stazi u Söldenu, puno izlijetanja
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HAASER VODEĆI
Trenutačno prvo mjesto drži Austrijanac Raphael Haaser koji je bio brži za 24 stotinke od Francuza.
DVA IZLIJETANJA
Sada smo imali dva izlijetanja sa staze za redom, najprije je morao odustati Giovanni Franzoni nakon što je naletio na hupser, a onda je ista sudbina zadesila Oscara Andreasa Sandvika.
PROBLEMI ZA NORVEŽANINA
Hans Grahl-Madsen napravio je pogrešku i skoro odustao, ali se vratio na stazu i u cilj ušao s devetim vremenom druge vožnje.
FRANCUZ VODEĆI
Francuz Leo Anguenot odradio je sjajnu drugu vožnju i sa samo 36 stotinki bio je brži od Norvežanina. To mu je najbolji plasman u karijeri na otvaranju sezone.
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