UŽIVO Filip Zubčić otvara novu sezonu Svjetskog kupa!

NAJAVA

Ovog vikenda počinje nova sezona Svjetskog kupa u austrijskom Soldenu. Filip Zubčić (32) od 11 sati izlazi na stazu, a druga utrka je na rasporedu od 14 sati.

Od muških predstavnika ove sezone osim Zubčića nastupat će Istok Rodeš (29) i Samuel Kolega (26). Na utrci u Soldenu nastupit će samo Filip Zubčić.

- Možda su ovo moje zadnje Olimpijske igre, a možda nisu, pokazat će vrijeme. Zasad sam u karijeri ostvario solidne rezultate tako da mogu mirno otići u penziju jednog dana, mislim da sam dovoljno dobar i zdrav tako da mogu konkurirati i dalje. Zdrav sam i mislim da se mogu vratiti na postolja, pa i na prva mjesta. Što se tiče utrke u Söldenu, nije mi među omiljenima, ali ondje sam trenirao i dobro skijao. Ako to ponovim, mogu očekivati dobar rezultat - rekao je Zubčić uoči utrke.

Samuel Kolega je prošle sezone u slalomu u Madonni di Campiglio osvojio treće mjesto nakon druge vožnje.

- Već tri godine imam identične pripreme, nešto smo malo dodali i promijenili. Sve se svelo na švicarske ledenjake i skijanje u dvorani. U zadnje dvije godine se to pokazalo jako dobrim, napredak je bio vidljiv. Vjerujem da će tako biti i ove godine. Levi će doći vrlo brzo, vjerujem da ću biti već tamo u dobroj formi. Sezona je duga, imamo i Olimpijske igre. Cilj mi je odmah ući dobro u utrke, odraditi prosinac i siječanj kako se spada, a onda će sve ići svojim tokom - izjavio je Kolega.

Prijenos utrke je na HRT 2, platformi HRTi i Eurosportu.