UŽIVO Schwarz dominira u prvoj vožnji, 'Zubo' opet podbacio...

Piše Issa Kralj,
Foto: Marc Desrosiers

Naš najbolji skijaš Filip Zubčić ponovno se nije proslavio u prvoj vožnji, u cilj je ušao 11., a prvi je startao Schwarz koji uvjerljivo drži prvo mjesto

ZUBČIĆ PAO U PORETKU

Zubčić je ponovno pao u poretku, sada je na 25. mjestu i nada se drugoj vožnji... Prvi je Schwrz, drugi je Radamus s zaostatkom od +0.64, a treći je Brennsteiner s +0.67 stotinke zaostatka.

PINTURAULT ISPRED ZUBČIĆA

Alexis Pinturault solidno je odradio prvu vožnju, bio je 32 stotinke brži od našeg Zubčića. Francuz je 20., a 'Zubo' je pao na 21. mjesto.

DOMINACIJA AUSTRIJANCA

Marco Schwarz i dalje drži prvo mjesto, Austrijanac je sjajno odvozio prvu vožnju i nitko za sada nije bio brži od njega.

Zubčić je pao na 17. mjesto.

LOŠ NASTUP ZUBČIĆA

'Zubo' je u prvom sektoru imao zaostatak od 63 stotinke, a onda nije uhvatio ritam pa se taj zaostatak povećavao. Šteta... U cilj je ušao posljednji, s 11. vremenom i velikim zaostatkom od 2 sekunde i 72 stotinke. 

RADAMUS DRUGI

Iznenađujuće dobro je odvozio River Radamus i u cilj ušao drugi. Uskoro nastupa Zubčić!

