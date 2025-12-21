Naš najbolji skijaš Filip Zubčić ponovno se nije proslavio u prvoj vožnji, u cilj je ušao 11., a prvi je startao Schwarz koji uvjerljivo drži prvo mjesto
UŽIVO Schwarz dominira u prvoj vožnji, 'Zubo' opet podbacio...
Zubčić je ponovno pao u poretku, sada je na 25. mjestu i nada se drugoj vožnji... Prvi je Schwrz, drugi je Radamus s zaostatkom od +0.64, a treći je Brennsteiner s +0.67 stotinke zaostatka.
Alexis Pinturault solidno je odradio prvu vožnju, bio je 32 stotinke brži od našeg Zubčića. Francuz je 20., a 'Zubo' je pao na 21. mjesto.
Marco Schwarz i dalje drži prvo mjesto, Austrijanac je sjajno odvozio prvu vožnju i nitko za sada nije bio brži od njega.
Zubčić je pao na 17. mjesto.
'Zubo' je u prvom sektoru imao zaostatak od 63 stotinke, a onda nije uhvatio ritam pa se taj zaostatak povećavao. Šteta... U cilj je ušao posljednji, s 11. vremenom i velikim zaostatkom od 2 sekunde i 72 stotinke.
Iznenađujuće dobro je odvozio River Radamus i u cilj ušao drugi. Uskoro nastupa Zubčić!