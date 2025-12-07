UŽIVO Finale sezone u Formuli 1! Verstappen vodi, Piastri brži od Norrisa na otvaranju utrke

PRVIH 10 KRUGOVA

Nakon deset krugova Verstappen je i dalje u vodećoj poziciji, koja mu trenutačno garantira njegov peti naslov svjetskog prvaka. Iza njega je McLarenov dvojac, Piastri i Norris. Leclerc je četvrti, Russell peti, a Alonso je šesti.

Gabriel Bortoleto, kojemu je ovo prva sezona u F1, je na sedmom mjestu, iza njega je Hadjar pa Ocon i deseti je Tsunoda.