Prvi u ukupnom poretku je McLarenov Lando Norris sa 408 bodova, drugi je aktualni svjetski prvak Max Verstappen u RedBullu, a treći je Norrisov momčadski kolega Oscar Piastri s 392 bodova
UŽIVO Finale sezone u Formuli 1! Verstappen vodi, Piastri brži od Norrisa na otvaranju utrke
Nakon deset krugova Verstappen je i dalje u vodećoj poziciji, koja mu trenutačno garantira njegov peti naslov svjetskog prvaka. Iza njega je McLarenov dvojac, Piastri i Norris. Leclerc je četvrti, Russell peti, a Alonso je šesti.
Gabriel Bortoleto, kojemu je ovo prva sezona u F1, je na sedmom mjestu, iza njega je Hadjar pa Ocon i deseti je Tsunoda.
Verstappen je i dalje vodeći, ima više od dvije sekunde prednosti pred Piastrijem.
Ferrarijev vozač Charles Leclerc startao je peti, ali je pretekao Mercedesovog Russella koji je trenutačno peti. Leclerc pritišče Norrisa, ima manje od jedne sekunde zaaostatka.
Lando Norris drži najbrži krug nakon prvih pet od 58 krugova koliko ih se vozi u Yas Marini.
Verstappen je zadržao vodstvo u prvom zavoju, Norris nije uspio preteći Verstappena. McLarenov dvojac se međusobno utrkujue, Piastri je pretekao kolegu Norrisa! Verstappen je prvi, Piastri drugi, a Norris treći.
Video možete pogledati ovdje.
Sve je spremno za početak posljednje utrke sezone, Velike nagrade Abu Dhabija! Prvi starta Max Verstappen u Red Bullu, drugi je Lando Norris, treći Oscar Piastri!
Vozači će najprije zagrijati gume i odvoziti jedan krug za zagrijavanje.