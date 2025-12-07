Obavijesti

VN ABU DHABI

UŽIVO Finale sezone u Formuli 1! Verstappen vodi, Piastri brži od Norrisa na otvaranju utrke

Piše Issa Kralj,
Foto: Jakub Porzycki

Prvi u ukupnom poretku je McLarenov Lando Norris sa 408 bodova, drugi je aktualni svjetski prvak Max Verstappen u RedBullu, a treći je Norrisov momčadski kolega Oscar Piastri s 392 bodova

VN Abu Dhabi 14.00 , Abu Dhabi
PRVIH 10 KRUGOVA

Nakon deset krugova Verstappen je i dalje u vodećoj poziciji, koja mu trenutačno garantira njegov peti naslov svjetskog prvaka. Iza njega je McLarenov dvojac, Piastri i Norris. Leclerc je četvrti, Russell peti, a Alonso je šesti. 

Gabriel Bortoleto, kojemu je ovo prva sezona u F1, je na sedmom mjestu, iza njega je Hadjar pa Ocon i deseti je Tsunoda.

LECLERC PRITIŠČE

Verstappen je i dalje vodeći, ima više od dvije sekunde prednosti pred Piastrijem. 

Ferrarijev vozač Charles Leclerc startao je peti, ali je pretekao Mercedesovog Russella koji je trenutačno peti. Leclerc pritišče Norrisa, ima manje od jedne sekunde zaaostatka. 

NORRIS IMA NAJBRŽI KRUG

Lando Norris drži najbrži krug nakon prvih pet od 58 krugova koliko ih se vozi u Yas Marini. 

VERSTAPPEN VODI U 1. KRUGU

Verstappen je zadržao vodstvo u prvom zavoju, Norris nije uspio preteći Verstappena. McLarenov dvojac se međusobno utrkujue, Piastri je pretekao kolegu Norrisa! Verstappen je prvi, Piastri drugi, a Norris treći.

POČINJE ZADNJA UTRKA!

Sve je spremno za početak posljednje utrke sezone, Velike nagrade Abu Dhabija! Prvi starta Max Verstappen u Red Bullu, drugi je Lando Norris, treći Oscar Piastri!

Vozači će najprije zagrijati gume i odvoziti jedan krug za zagrijavanje.

