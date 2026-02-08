UŽIVO Super Bowl: Patriotsi protiv Seahawksa! Tko će uzeti prsten u američkom nogometu?

NAJAVA

Super Bowl je godinama kultni sportski događaj u SAD-u, a svake druge veljače okuplja mnoge gledatelje. Bilo da ga ismijavaju ili se raduju spektaklu koji traje cijelu noć. Radi se o finalnoj utakmici NFL-a, američke profesionalne lige u američkom nogometu.

Ove nedjelje, u noći s nedjelje na ponedjeljak po našem vremenu (utakmica je planirana oko 00:30 i prenosi se na Arena Sport 1), na Levi’s Stadiumu u Santa Clari igraju Seattle Seahawks i New England Patriotsi

Nešto neobično ove sezone je to što su obje momčadi ušli u sezonu s visokim koeficijentima za osvajanje naslova (60 i 80), što se nije dogodilo u posljednjih pola stoljeća .Prema tim prognozama, Seahawksi su favorit.

Patriotsi su se vratili među najbolje nakon nekoliko slabijih sezona. Osam godina nakon kraja ere Toma Bradyja i Billa Belichicka, uspjeli su ponovno doći do Super Bowla. Novi trener Mike Vrabel i mladi quarterback Drake Maye (23) predvode tim koji je imao 16 pobjeda i samo 3 poraza, a Maye bi mogao postati najmlađi QB koji je osvojio Super Bowl. Uz njega, važnu ulogu ima i iskusni wide receiver Stefon Diggs.

Seahawksi pak imaju Sam Darnolda kao glavnog igrača u napadu. Darnold je u karijeri promijenio nekoliko klubova, a u ovoj sezoni imao je stabilnu igru bez izgubljenih lopti u doigravanju što je rijetko viđeno kod njega ranijih godina. Njegov napad predvodi i talentirani wide receiver Jaxon Smith-Njigba, a njihova agresivna igra donijela im je borbu za naslov.

Prijenos je na Areni Sport 1, a utakmica bi trebala krenuti u 00.30.