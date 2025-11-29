Događaj predvodi hrvatski borac teške kategorije, Martin Batur, koji se vraća u kavez nakon teške ozljede protiv Michal Kite
UŽIVO FNC 25: Vatreni početak priredbe u Varaždinu, Čečen Kagirov nokautirao protivnika
JOŠ JEDAN PREKID!
U drugom meču večeri snage su odmjerili Petar Blagojević i Benjamin Ajd, a do pobjede je došao bosanskohercegovački borac nakon što je izdominirao protivnika udarcima iz bočne pozicije u parteru. Sudac je prekinuo meč, a 20-godišnjak je došao do druge pobjede u karijeri.
NOKAUT U PRVOJ BORBI
U prvoj borbi večeri suočili su se Akhmed Kagirov i Andria Šatulašvili, a slavio je Čečen koji trenira u Zagrebu nokautom u trećoj rundi nakon dominantne izvedbe.
RASPORED BORBI
Ovo je raspored svih borbi!
NAJAVA
Najpopularnija regionalna MMA promocija, Fight Nation Championship (FNC), u subotu održava 25. priredbu u Varaždinu. Događaj predvodi hrvatski borac teške kategorije, Martin Batur, koji se vraća u kavez nakon teške ozljede protiv Michal Kite.
