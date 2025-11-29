UŽIVO FNC 25: Vatreni početak priredbe u Varaždinu, Čečen Kagirov nokautirao protivnika

JOŠ JEDAN PREKID!

U drugom meču večeri snage su odmjerili Petar Blagojević i Benjamin Ajd, a do pobjede je došao bosanskohercegovački borac nakon što je izdominirao protivnika udarcima iz bočne pozicije u parteru. Sudac je prekinuo meč, a 20-godišnjak je došao do druge pobjede u karijeri.