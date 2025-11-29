Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO FNC 25: Vatreni početak priredbe u Varaždinu, Čečen Kagirov nokautirao protivnika

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO FNC 25: Vatreni početak priredbe u Varaždinu, Čečen Kagirov nokautirao protivnika
Zadar: FNC 21, Fight Nation Championship 21, Michal Andryszak - Martin Batur | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Događaj predvodi hrvatski borac teške kategorije, Martin Batur, koji se vraća u kavez nakon teške ozljede protiv Michal Kite

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
19 sati , Varaždin, Hrvatska
Sortiranje događaja
JOŠ JEDAN PREKID!

U drugom meču večeri snage su odmjerili Petar Blagojević i Benjamin Ajd, a do pobjede je došao bosanskohercegovački borac nakon što je izdominirao protivnika udarcima iz bočne pozicije u parteru. Sudac je prekinuo meč, a 20-godišnjak je došao do druge pobjede u karijeri.

NOKAUT U PRVOJ BORBI

U prvoj borbi večeri suočili su se Akhmed Kagirov i Andria Šatulašvili, a slavio je Čečen koji trenira u Zagrebu nokautom u trećoj rundi nakon dominantne izvedbe.
 

RASPORED BORBI

Ovo je raspored svih borbi!

NAJAVA

Najpopularnija regionalna MMA promocija, Fight Nation Championship (FNC), u subotu održava 25. priredbu u Varaždinu. Događaj predvodi hrvatski borac teške kategorije, Martin Batur, koji se vraća u kavez nakon teške ozljede protiv Michal Kite.
 

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025