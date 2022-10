UŽIVO FNC večer: Mlade snage traže slavu u amaterskoj ligi

U iščekivanju finalne priredbe prvog izdanja 'Armagedon' turnira, Fight Nation Championship u suradnji s 24sata donosi i peto izdanje amaterske MMA lige!

Mladi borci iz Hrvatske i okolice imaju veliku priliku skupiti iskustvo boreći se u FNC-ovom kavezu u dvorani zagrebačkog American Top Teama.

GLEDAJTE UŽIVO:

POPIS BORBI:

1. Patrik Jerković vs Nikola Dimovski

2. Dane Bobić vs Grgur Matak

3. Patrik Bilić vs Ivan Štek

4. Patrik Sumpor vs Niko Kamenjašević

5. Petar Ražov vs Toni Delbianco

6. Tomislav Knežević vs Luka Ceranja

7. Ismet Malagić vs Jan Gojsalić

8. Marino Dugandžić vs Karlo Radočaj

9. Ilija Ćubić vs Marko Perković

Najčitaniji članci