UŽIVO FNC Zadar: Teškaški meč predvodi spektakl na Višnjiku

NAJAVA

FNC 30 je pred nama, a event predvodi teškaški obračun Martina Batura i Milenka Stamatovića. Ulaznice su odavno razgrabljene pa će oni koji danas nisu među sretnicima u dvorani Krešimira Ćosića MMA spektakl moći pratiti na platformama Voyo i FNC.tv.

U Zadru će se boriti pregršt hrvatskih boraca, a domaću publiku posebno će zapaliti Zadrani. No krenimo redom. Prvi će od naših boraca u oktogon ući Ilija Brkan. Perspektivnog mladića koji trenira u ATT-u očekuje težak zadatak protiv Britanca Chrisa Hilla. Brkan u FNC-u ima pet borbi i omjer 3-2, dok je Hill neporažen i ima impresivnih 5-0.

U kavez se vraća i Jure Jurič (30, 3-0), a njega očekuje okršaj s Brazilcem Guilhermeom Nogueirom (32, 4-3-1). Nogueira je na short notice upao doslovno dan prije vaganja pa su dogovorili catchweight do 87,5 kilograma. Hrvat se prvotno trebao boriti protiv Leona Gavranasa, no on se zbog ozbiljnih zdravstvenih problema morao povući te je završio u bolnici zbog unutarnjeg krvarenja.

Luka Milidragović vraća se nakon poraza u Münchenu od Davida Travničeka. Danas će se boriti s Nijemcem Robinom Moosmannom. Dubrovčanin je napokon uhvatio kontinuitet i razdoblje bez ozljeda, a očekuje ga težak meč protiv sjajnog hrvača. Zadranin Marko Ančić nastavlja put prema napadu na titulu. Još jedan u nizu perspektivnih boraca sa savršenim scoreom. U četiri nastupa ima isto toliko pobjeda, a danas ga očekuje ispit karijere protiv Brazilca Ronalda Ferreire (29, 14-4-1). Iskusni Brazilac nije favorit, no bit će pravi ispit za mladog ATT-ova borca.

U jedinom meču koji neće biti po MMA pravilima borit će se Zadranin Petar Ražov i Ante Bilić. Njih dvojica borit će se u najekstremnijoj disciplini, boksu golim šakama. Dubrovčanin Antun Račić nastavlja put prema mjestu prvog izazivača, a i njemu se tijekom kampa promijenio protivnik. U Zadru će snage odmjeriti s Mauriciom Almeidom. Bivši prvak KSW-a prošle se godine u Varaždinu pobjedom protiv Tratnera vratio na pobjedničke staze.

Glavna borba večeri bit će već spomenuti okršaj između Batura i Stamatovića. Dvojica gorostasa bore se za vrh kategorije. Stamatović je dosad neporažen u šest mečeva, a pobjeda nad Baturom mogla bi ga pogurnuti prema napadu na titulu. Što se Zadranina tiče, on se nakon teškog poraza od Michela Kite pobjedama vratio u Slavonskom Brodu i pred domaćom publikom želi ostaviti dobar dojam.