Norris je u Madridu šokirao rivale i u zadnjim sekundama uzeo pole za 11 tisućinki ispred Antonellija, dok je Verstappen treći. Tri različita tima na vrhu, a domaći aduti Sainz i Alonso doživjeli su težak udarac
UŽIVO VN Španjolske: Norris vodi u kaosu, novi problemi za Ferrari i Hamiltona koji je ispao
Nakon prvih deset krugova aktualni prvak Lando Norris u McLarenu je još uvijek vodeći, pet i pol sekundi za njim zaostaje Kimi Antonelli u Mercedesu. Versteppen je treći, Charles Leclerc četvrti, a na petom mjestu je George Russell u Mercedesu.
Prvi vozač koji danas završava utrku je Hamilton u Ferrariju. Sedmerostruki svjetski prvak morao je otići u boks, a za njega je utrka gotova.
Opet problemi za bolid Lewisa Hamiltona. Britanac je javio da mu kočnice ne rade te je pao na 14. poziciju.
Max Verstappen je morao propustiti poziciju Hamiltonu u Ferrariju i Antonellija u Mercedesu pa je vozač RedBulla sada na četvrtoj poziciji. Nije mu ta odluka najbolje sjela, bunio se preko radija.
Počela je utrka u Madridu! Poprilično kaotičan početak, Norris je obranio poziciju, Antonelli je prijetio i izletio sa staze. Verstappen i Hamilton su također bili u kontaktu, vozač RedBulla smatra da ga je gurnuo sa staze.