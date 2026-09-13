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UŽIVO VN Španjolske: Norris vodi u kaosu, novi problemi za Ferrari i Hamiltona koji je ispao

Piše Issa Kralj,
UŽIVO VN Španjolske: Norris vodi u kaosu, novi problemi za Ferrari i Hamiltona koji je ispao
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Foto: Jakub Porzycki
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Norris je u Madridu šokirao rivale i u zadnjim sekundama uzeo pole za 11 tisućinki ispred Antonellija, dok je Verstappen treći. Tri različita tima na vrhu, a domaći aduti Sainz i Alonso doživjeli su težak udarac

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Formula 1 15 sati , Madrid, Španjolska
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Nakon prvih deset krugova aktualni prvak Lando Norris u McLarenu je još uvijek vodeći, pet i pol sekundi za njim zaostaje Kimi Antonelli u Mercedesu. Versteppen je treći, Charles Leclerc četvrti, a na petom mjestu je George Russell u Mercedesu.

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Prvi vozač koji danas završava utrku je Hamilton u Ferrariju. Sedmerostruki svjetski prvak morao je otići u boks, a za njega je utrka gotova.

PROBLEMI ZA HAMILTONA

Opet problemi za bolid Lewisa Hamiltona. Britanac je javio da mu kočnice ne rade te je pao na 14. poziciju.

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Max Verstappen je morao propustiti poziciju Hamiltonu u Ferrariju i Antonellija u Mercedesu pa je vozač RedBulla sada na četvrtoj poziciji. Nije mu ta odluka najbolje sjela, bunio se preko radija.

POČELA JE UTRKA

Počela je utrka u Madridu! Poprilično kaotičan početak, Norris je obranio poziciju, Antonelli je prijetio i izletio sa staze. Verstappen i Hamilton su također bili u kontaktu, vozač RedBulla smatra da ga je gurnuo sa staze.

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