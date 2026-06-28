UŽIVO Formula 1, VN Austrije: Russell nakon drame kreće prvi, Ferrariji mu pušu za vratom!

SAŽETAK KVALIFIKACIJA

Britanac George Russell (Mercedes) krenut će s prve startne pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Austrije Svjetskog prvenstva vozača formule 1 u Spielbergu. Russell je u kvalifikacijama ostvario 236 tisućinki bolje vrijeme od drugog Monežanina Charlesa Leclerca (Ferrari), odnosno 295 tisućinki od sunarodnjaka Lewisa Hamiltona (Ferrari). Utrka je na programu u nedjelju od 15 sati.

Borba za najbolju startnu poziciju na Red Bull Ringu nije prošla bez kontroverzi. Leclerc i Hamilton zasjeli su na vrh na kraju treće kvalifikacijske runde, a Max Verstappen imao je veliku nesreću uoči samog cilja. Izgubio je kontrolu nad bolidom i završio u zaštitnoj ogradi prije posljednjeg zavoja.

Zbog toga su, činilo se, svi ostali vozači morali odustati od svojih krugova. Naime, u tim je trenucima na stazi bila žuta zastava, što znači da svi oni koji su u brzom krugu moraju usporiti. Međutim, u tom je kaosu najbrži bio Mercedesov George Russell, koji je bio nekoliko sekundi iza Verstappena na stazi i prvi je prošao kroz mjesto nesreće.

Englez tvrdi kako je imao ogromnih pet desetinki prednosti uoči zadnjeg zavoja i kako je izgubio tri desetinke zbog žutih zastava. U svakom slučaju, postavio je najbrže vrijeme sesije, dok njegov momčadski kolega Kimi Antonelli nije imao tu priliku.