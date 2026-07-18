UŽIVO Francuska - Engleska: Tko će se vratiti s medaljom oko vrata? Tenzije uoči susreta

NAJAVA SUSRETA

Ostale su još samo dvije utakmice do kraja Svjetskog prvenstva, a večeras od 23 sata po hrvatskom vremenu na rasporedu je utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske, uz prijenos na HRT-u i platformi HRTi.

Susret se igra u Miamiju, a Englezi su do ove utakmice došli nakon što ih je porazila Argentina 2-1. Iako su uoči početka bili uvjereni kako se nogomet vraća kući i da će osvojiti prvenstvo prvi puta nakon 1966. to se nije dogodilo. Presudili su im golovi Enza Fernandeza i Lautara Martineza. Zanimljivo, Englezi nikada nisu osvojili brončanu medalju na Svjetskim prvenstvima, a dva puta im je ta medalja 'za dlaku' izmaknula kada su završili na četvrtom mjestu (1990. i 2018.)

Francuzi su s druge strane, posljednji naslov prvaka osvojili 2018., u finalu koje još uvijek pamtimo i koje ćemo pamtiti, kada su pobijedili Hrvatsku u Rusiji. Posljednju brončanu medalju osvojili su 1958. i 1986. U polufinalu na ovom Mundijalu od njih su bili bolji aktualni europski prvaci Španjolci (2-0).

Uoči utakmice engleski izbornik Thomas Tuchel kako ni jedna ni druga momčad ne želi igrati utakmicu za treće mjesto.

Nitko od naših igrača i nitko od francuskih igrača ne želi igrati ovu utakmicu. Oni žele igrati finale. Dali smo sve da to postignemo. Svi igraju da bi osvojili Svjetsko prvenstvo, ali tako je to. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo to profesionalno - rekao je Tuchel.