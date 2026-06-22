UŽIVO Francuska - Irak: Susretu prijeti odgoda zbog grmljavine

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Dvanaesti dan Svjetskog prvenstva, barem prema hrvatskom vremenu, završit će utakmicom Francuske i Iraka, koja počinje u 23 sata. U jednoj od najboljih utakmica dosadašnjeg dijela natjecanja Tricolori su u prvom kolu pobijedili Senegal 3-1.

Iako su utakmicu započeli u nešto slabijem ritmu, nakon poluvremena zaigrali su prepoznatljivo, a briljirao je kapetan Kylian Mbappé s dva gola. Posebno je spektakularan bio drugi, koji je zabio udarcem s više od 20 metara. Jedan je pogodak nakon ulaska u igru postigao i Barcola.

Irak je u prvom kolu teško stradao protiv Norveške, koju mnogi vide kao potencijalnu nagaznu minu. Iračani nisu imali odgovora na Erlinga Haalanda i izgubili su 4-1. Nisu im pomogli ni niski blok ni petorica braniča u posljednjoj liniji, a sada ih čeka još teži protivnik.

S obzirom na gust raspored između drugog i trećeg kola, vjerojatno je da će Didier Deschamps rotirati sastav. Iračanima ne ide na ruku širina kadra kojom raspolaže francuski izbornik. I kada ne igraju najveća imena, priliku s klupe dobivaju ponajbolji europski igrači.

Utakmica je dovedena pod znak pitanja samo nekoliko sati prije početka. Igra se u Philadelphiji na stadionu otvorenog tipa, a za poslijepodnevne sate, kada bi se prema američkom vremenu trebala odigrati, najavljeno je grmljavinsko nevrijeme. S obzirom na pravila koja vrijede u pojedinim saveznim državama, mogući su prekid i odgoda. Ako munja udari u krugu od 13 kilometara od stadiona, susret se prema pravilima prekida na pola sata. Svaki novi udar munje produljuje prekid za dodatnih 30 minuta.

Utakmica Francuske i Iraka počinje u 23 sata, a izravni prijenos možete pratiti na HRT-u 2.