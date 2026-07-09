UŽIVO Francuska - Maroko: Evo sastava za prvo četvrtfinale!

NAJAVA SUSRETA

Danas počinje četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva, a prvi će u akciju Francuska i Maroko. "Les Bleus" pokazali su najviše na ovom Svjetskom prvenstvu i mnogi ih vide kao velike favorite za osvajanje naslova, ponajprije zbog ubojitog napada Olise - Dembele - Mbappe. Napadač Reala eksplodirao je na ovom Svjetskom prvenstvu i zabio sedam golova. Samo jedan više ima prvi strijelac Lionel Messi. To je ujedno i borba za najboljeg strijelca u povijesti natjecanja. Mbappe je zasad na brojci od 19 golova, dok je čudesni Argentinac zabio dva više.

Olise, kojemu je ovo prvi Mundijal, već ima pet asistencija i već se sada nalazi na ljestvici najboljih u tom segmentu. Kao i Mbappeu, i njemu Messi bježi, ali on ima osam asistencija. Francuska je četvrtfinale osigurala pobjedom protiv Paragvaja 1-0. Puno teže od očekivanog, Francuzi su se mučili s grubom igrom Južnoamerikanaca. Prije toga u šesnaestini finala lako su se obračunali sa Švedskom (3-0), a u skupini im nitko nije bio ni blizu. Redali su pobjede protiv Norveške (4-1), Iraka (3-0) i Senegala (3-1).

Što se Maroka tiče, on je četvrtfinale izborio pobjedom protiv domaćina Kanade. U utakmici u kojoj je Kanada diktirala tempo i u mnogim segmentima nogometne igre bila bolja, Marokanci su bili brutalno precizni iz kontri i na kraju slavili s 3-0. Puno veći rezultatski izazov imali su u šesnaestini finala, kada su Nizozemsku pobijedili u raspucavanju jedanaesteraca.

U skupini su pak završili drugi, iza Brazila, ali samo zbog gol-razlike. U prvoj utakmici remizirali su sa "selecaom" 1-1, potom pobijedili Škotsku 1-0, a u trećem kolu u uzbudljivoj utakmici slavili protiv Haitija 4-2.

Maroko je ogledni primjer ovog fenomena i sustavnog rada s dijasporom. U njegovu kadru za Svjetsko prvenstvo nalazi se čak 19 igrača rođenih izvan marokanskih granica. Od toga, šestorica su rođena u Španjolskoj, uključujući zvijezde poput Achrafa Hakimija i Brahima Díaza, a jednako toliko, šestorica, dolaze iz Francuske. Među njima su branič Issa Diop i mladi veznjak Ayyoub Bouaddi, koji je prošao francuske mlađe selekcije prije nego što se odlučio za zemlju svojih roditelja. Popis nadopunjuju po tri igrača iz Nizozemske i Belgije, poput Noussaira Mazraouija i Bilala El Khannoussa, te golman Yassine Bounou, rođen u Kanadi.

Prijenos utakmice je HRT 2.