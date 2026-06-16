UŽIVO Francuska - Senegal: 'Trikolori' kreću u lov na treći naslov protiv Manea i društva

NAJAVA SUSRETA

Francuska je očekivano "pomela" svoju kvalifikacijsku skupinu, preko Ukrajine, Islanda i Azerbajdžana, bez ikakvih problema stigla na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. I "tricolori" na Mundijal stižu samo s jednim ciljem, vratiti naslov prvaka u svoje vitrine. Francuska je osvajač Svjetskog prvenstva 2018. godine, četiri godine kasnije su u Katru zapeli u finalu, sad opet žele na vrh nogometnog svijeta. Didier Deschamps već je 13 godina na klupi svoje reprezentacije gdje radi nevjerojatan posao. Uz dva finala (jedan naslov) svjetskog prvaka, Francusku je doveo do finala Europskog prvenstva 2016. godine, ali i polufinala Eura u Njemačkoj prošle godine. Ovo će mu biti sedmo, a vrlo vjerojatno i posljednje veliko natjecanje na klupi "tricolora".

Jedna od najjačih reprezentacija svijeta danas vrijedi 1,2 milijardi eura, a dvije najvrjednije zvijezde su im Kylian Mbappe (180 milijuna eura), Michael Olise (130 milijuna eura) i Ousmane Dembele (100 milijuna eura).

Francuska je vrlo mlada reprezentacija, Deschamps je na vrijeme odradio smjenu generaciju, pa je od 30-godišnjaka (ne računajući vratare) za nastup na Mundijalu siguran samo N'Golo Kante. Iskusni izbornik vjeruje mladima, pa su nova snaga ove reprezentacije Melo Gusto, Michel Olise, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Desire Doue..., sve igrači koji imaju 23 ili manje godina.

Nije bilo upitnika hoće li se Senegal plasirati na Svjetsko. Izabranici Pape Thiawa autoritativno su se postavili i sa sedam pobjeda te tri remija na prvom mjestu završili kvalifikacije. Nadimak im je "lavovi Terange" (op. a. teranga je njihov izraz za gostoljubivost), u najskuplji im je igrač "lav" na posudbi. Nicolas Jackson (24) vrijedi 50 milijuna eura te igra u Bayernu u koji je stigao na posudbu iz Chelseaja. Tu su još igrači iz Premiershipa, Pape Matar Sarr (23) iz Tottenhama od 35 milijuna eura, Illiman Ndiaye (25) iz Evertona koji također vrijedi 35 milijuna eura.

Na prošlom su Svjetskom prvenstvu ispali u osmini finala nakon poraza od Engleske (3-0), a bit će im ovo treći nastup na Mundijalu. Najveći su uspjeh napravili u prvom nastupu na Mundijalu i to 2002. u Japanu i Koreji gdje su došli do četvrtfinala. Ispali su od Turske na zlatni gol, a u prvoj utakmici ikad na tom velikom natjecanju pobijedili su Francusku 1-0. Nakon toga su u Rusiji doživjeli nesvakidašnju situaciju kad su ispali u grupnoj fazi. Naime, imali su jednak broj bodova kao i Japan, a jednaka je bila i njihova gol razlika te remi u međusobnom susretu, a zato je odlučila - fair play ljestvica! Imali su više žutih kartona od Japana pa su morali napustiti natjecanje već nakon grupne faze.

I dalje je tu Sadio Mane (33), lijevo krilo koje je prije četiri godine bili "udarna igla" senegalske reprezentacije. Tad je igrao u Liverpoolu, bio je praktički uz bok tad najboljem igraču "redsa" Mohamedu Salahu (33). Nekad je bio glavna uzdanica, a danas novac zarađuje uz Cristiana Ronaldo (40) u Saudijskoj ligi. Ove je kvalifikacije zabio tek tri gola, ali više nije "udarna igla". No, i dalje je jedan od važnijih pojedinaca.