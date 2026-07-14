Od 21 sat po hrvatskom vremenu, 'trikolori' i 'la furija' igraju za finale SP-a u kojima će biti Englezi ili Argentinci. Mbappé sanja svoju drugu titulu, a Yamal se nalazi točno tamo gdje je Mbappé bio u Rusiji 2018. godine
UŽIVO Francuska - Španjolska: Izašli su početni sastavi! Okršaj Yamala i Mbappea od početka
Francuska (4-2-3-1): Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe (C).
Španjolska (4-2-3-1): Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri (C), Ruiz, Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal.
Mladi tinejdžer je na Instagramu objavio par priča s kojima se prisjetio okršaja protiv Francuza. Prva fotografija je podsjetnik na pobjedu u polufinalu Eura 2024. godine. Fotografija je nastala prije nego li je Yamalov udarac završio u francuskoj mreži.
Druga fotografija je nastala prilikom njegove proslave petog španjolskog gola u pobjedi 5-4 protiv 'trikolora'. Susret se igrao u sklopu polufinala Lige nacija u lipnju 2025. godine.
Susret počinje u 21 sat, uz prijenos na HRT 2 i platformi HRTi. Francuzi su u četvrtfinalu pobijedili Maroko 2-0 golovima Dembelea i Mbappéa dok su Španjolci do polufinala došli tako što su savladali Belgiju 2-1.
Španjolska u polufinale ulazi s danom odmora manje od Francuske. Francuzi su svoje četvrtfinale odigrali u četvrtak, a Španjolci u petak. Pobjednik današnjeg dvoboja u finalu će igrati protiv boljeg iz susreta Argentine i Engleske.
Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps uoči polufinalnog susreta Svjetskog prvenstva protiv Španjolske koji se igra u utorak u Dallas izjavio je kako je najbolji strijelac njegove momčad Kylian Mbappé "sto posto spreman" za dvoboj.
Mbappé je prije pet dana izašao iz igre u 76. minuti četvrtfinalnog dvoboja protiv Maroka zbog ozljede desnog gležnja te je kasnije viđen kako prislanja veću s ledom na ozlijeđeno mjesto.
"Kylian se osjeća dobro, on je na sto posto, ne možemo ići iznad toga", kazao je Deschamps na službenoj konferenciji za medije uoči polufinala.
S osam postignutih pogodaka Mbappé je na vrhu ljestvice strijelaca s Argentincem Lionelom Messijem, a uz to je upisao i tri asistencije na ovom SP. Na otvorenom dijelu zadnjeg francuskog treninga prije polufinala primijećeno je ipak kako je Mbappé bio na poštedi.
"Trenirao je. Dopustio sam mu da neke vježbe radi 10 umjesto 15 minuta", dodao je Deschamps.
Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente u najavi je polufinalnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu protiv Francuske koji se igra u utorak u Dallasu ustvrdio kako još uvijek čeka na veliku utakmicu svog dragulja Laminea Yamala koji je u ponedjeljak proslavio 19. rođendan.
"Rekao sam mu da ne brine i da uživa. Siguran sam kako će Lamineov veliki dan na Svjetskom prvenstvu tek doći. Nadam se kako će se on dogoditi sutra, a ako i neće, onda u finalu ako se plasiramo u njega", kazao je De la Fuente.
Yamal je na SP stigao s ozljedom mišića od koje se postepeno oporavljao te je usprkos velikim očekivanjima u dosadašnjem tijeku SP-a postigao tek jedan gol.
Uoči velikog polufinalnog okršaja protiv Francuske, De la Fuente se osvrnuo i na zadnji obračun tih dviju reprezentacija prije godinu dana u polufinalu Lige nacija u kojem je Španjolska slavila s 5-4 umalo ispustivši velikih 5-1 u zadnjih 15 minuta.
"Dosta smo naučili iz tog susreta, ali isto tako su i oni. Pokušat ćemo ponoviti scenarije iz situacija koje su išle nama u prilog, a one druge ne. Ovo su dvije momčadi koje igraju različite stilove nogometa."