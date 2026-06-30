Francuska je možda pokazala i najviše u dosadašnjem dijelu turnira i s tri pobjede se plasirala u drugi krug natjecanja, Šveđani djeluju nedorečeno
UŽIVO Francuska - Švedska: Mbappe i društvo žele nastaviti s pobjedama protiv Šveđana
Francuska (4-2-3-1): Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
Švedska (3-4-2-1): Zetterström - Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson - Svensson, Ayari, Bergvall, Stroud - Elanga, Isak - Gyökeres
Francuska nogometna reprezentacija od svih reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu djelovala je možda i najjače. Mbappe, Dembele, Olise i društvo zbilja su se prošetali skupinom. Bez prevelikih problema Francuzi su svladali Senegal 3-1, potom Irak s 3-0 da bi potom s 4-1 deklasirali Norvešku uz hat-trick Dembelea. Izbornik Francuske Didier Deschamps vratio se na Svjetsko prvenstvo nakon što je prije utakmice s Norveškom morao otputovati u domovinu zbog smrti i sprovoda majke. Prije dvoboj sa Šveđanima on ne bježi od uloge favorita, ali nije zadovoljan time što je njegova ekipa protivnicima dopuštala velik broj prigoda.
Švedska u susret šesnaestine finala ulazi nakon što je u skupini pobijedila Tunis 5-1, potom je istim rezultatom poražena od Nizozemske, a na kraju joj je bod (1-1) protiv Japana bio dovoljan da kao trećeplasirana momčad skupine F prođe dalje.Nakon prolaza skupine, Šveđanima je pao veliki kamen sa srca pa sada rasterećeno ulaze u susret s Francuzima.