UŽIVO Francuska - Švedska: Mbappe i društvo žele nastaviti s pobjedama protiv Šveđana

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Francuska nogometna reprezentacija od svih reprezentacija na ovom Svjetskom prvenstvu djelovala je možda i najjače. Mbappe, Dembele, Olise i društvo zbilja su se prošetali skupinom. Bez prevelikih problema Francuzi su svladali Senegal 3-1, potom Irak s 3-0 da bi potom s 4-1 deklasirali Norvešku uz hat-trick Dembelea. Izbornik Francuske Didier Deschamps vratio se na Svjetsko prvenstvo nakon što je prije utakmice s Norveškom morao otputovati u domovinu zbog smrti i sprovoda majke. Prije dvoboj sa Šveđanima on ne bježi od uloge favorita, ali nije zadovoljan time što je njegova ekipa protivnicima dopuštala velik broj prigoda.

Švedska u susret šesnaestine finala ulazi nakon što je u skupini pobijedila Tunis 5-1, potom je istim rezultatom poražena od Nizozemske, a na kraju joj je bod (1-1) protiv Japana bio dovoljan da kao trećeplasirana momčad skupine F prođe dalje.Nakon prolaza skupine, Šveđanima je pao veliki kamen sa srca pa sada rasterećeno ulaze u susret s Francuzima.