UŽIVO Freiburg - Aston Villa: Matanović kreće od prve minute

NAJAVA

U finalu Europske lige na stadionu Beşiktaş Park snage će odmjeriti njemački Freiburg, koji proživljava svoju sezonu iz snova, i engleska Aston Villa, klub slavne prošlosti koji traži povratak na vrh. Za hrvatsku javnost, ovaj će dvoboj imati poseban značaj jer napad njemačke momčadi predvodi hrvatski reprezentativac Igor Matanović, koji stoji pred prilikom za osvajanje prvog velikog trofeja u klupskoj povijesti.

Freiburg, klub koji je 122 godine čekao na svoje prvo europsko finale, predstavlja pravo osvježenje na europskoj sceni. Pod vodstvom mladog trenera Juliana Schustera (41), koji svoju prvu sezonu u Europi odmah pretvara u borbu za naslov, momčad iz Schwarzwalda oduševila je napadačkim i efikasnim nogometom. Na putu do Istanbula redom su padali Genk, Celta i Braga, a Freiburg je u nokaut-fazi zabio čak 25 golova, tri manje od svojih finalnih suparnika.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Njihova najveća snaga leži u kolektivu, no posebno se ističe talentirani 20-godišnji veznjak Johan Manzambi. Uz njega, ključni čovjek je talijanski majstor Vincenzo Grifo.

Ipak, udarna igla u vrhu napada je 23-godišnji Igor Matanović. Hrvatski napadač, rođen u Njemačkoj, igra sezonu života, a čak 12 od njegovih 15 golova u sezoni stiglo je u 2026. godini, što potvrđuje sjajnu formu uoči najvažnije utakmice karijere.

S druge strane terena stajat će momčad koja zna kako se osvajaju europski trofeji. Aston Villa je 1982. godine šokirala Bayern i osvojila Kup prvaka, no od tada čeka na veliki naslov već 30 godina. Ipak, adut koji ih čini favoritima sjedi na njihovoj klupi. Unai Emery apsolutni je specijalist za ovo natjecanje; Ovo mu je šesto finale Europske lige, a već ga je osvajao rekordna četiri puta. Njegovo iskustvo u ovakvim utakmicama neprocjenjivo je.

Predvođeni kapetanom Johnom McGinnom, kreativcem Morganom Rogersom i nezaustavljivim golgeterom Olliejem Watkinsom, demonstrirali su silu u polufinalu protiv Nottingham Foresta pobjedom od 4-0. U sjajnoj su formi, što potvrđuje i nedavna pobjeda nad Liverpoolom 4-2 u Premier ligi.

Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)