UŽIVO Galatasaray - Juventus: 'Stara dama' u istanbulskom paklu bez ključnih napadača

NAJAVA UTAKMICE

Nogometaši Juventusa nisu se ni stigli oporaviti od bolnog poraza u "Derby d'Italia" protiv Intera, a već ih čeka novi, možda i ključni izazov sezone. U prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Lige prvaka, "stara dama" gostuje u Istanbulu kod Galatasaraya, momčadi koja puca od samopouzdanja i sanja o povratku među europsku elitu.

Utakmica na RAMS Parku, na rasporedu u utorak u 18:45 po našem vremenu, bit će sudar dvaju svjetova - ranjenog talijanskog diva i turskog prvaka u velikom naletu.

Dok Juventus proživljava teško razdoblje sa samo jednom pobjedom u posljednjih pet utakmica, momčad Okana Buruka nezaustavljivo juri.

U posljednje četiri utakmice Galatasaray je upisao isto toliko pobjeda uz impresivnu gol-razliku 15-2. Euforiju je dodatno podigla "petarda" protiv Eyupspora (5-1) prošlog petka, a vodeća pozicija u turskom prvenstvu omogućuje im da se potpuno posvete Europi.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Njihova istanbulska tvrđava mjesto je gdje su pali mnogi velikani, a u zadnjih jedanaest europskih dvoboja kod kuće izgubili su samo jednom. S druge strane, momčad Luciana Spallettija u Ligi prvaka ove sezone još ne zna za poraz, a posljednja tri susreta završili su bez primljenog gola. Ipak, dramatičan poraz od Intera 3-2, golom u 90. minuti, sigurno je ostavio traga na momčadi.

Spalletti je uoči puta u Tursku pokušao smiriti tenzije i fokusirati momčad na novi izazov.

​- Ne donosimo sa sobom ono što se dogodilo u prethodnoj utakmici, nego ono što ćemo tek napraviti. Bolje je raščistiti zrak i vratiti se na teren s pravim entuzijazmom i radošću igranja protiv velikih suparnika - poručio je talijanski strateg.

Najveća glavobolja za trenera Juventusa su ozljede u napadu. Nakon što su zbog ozljeda već duže izvan stroja Dušan Vlahović i Arkadiusz Milik, popis odsutnih proširio se za još dva imena. Protiv Intera su se ozlijedili branič Emil Holm te, što je još veći udarac, prvi napadač u Vlahovićevom odsustvu, Kanađanin Jonathan David. S obzirom na to da je kadar u vrhu napada desetkovan, Spalletti će morati improvizirati. Kao jedno od rješenja spominje se guranje svestranog Westona McKennieja na poziciju "lažne devetke".

U takvoj situaciji, sve oči navijača Juventusa bit će uprte u Kenana Yıldıza. Mladi turski dragulj, rođen u Njemačkoj, prvi će put u klupskoj karijeri zaigrati na turskom tlu protiv turske momčadi.

Nakon što je nedavno potpisao novi ugovor, ovo mu je idealna prilika da pred sunarodnjacima pokaže zašto ga smatraju jednim od najvećih talenata Europe. Njegova kreativnost i prodornost bit će ključni za Juventus koji u Istanbulu traži rezultat koji će im dati nadu pred uzvrat u Torinu.

Ovo gostovanje budi i neugodna sjećanja za navijače Juventusa. U prosincu 2013. godine, upravo je Galatasaray pobjedom 1-0 golom Wesleya Sneijdera u samoj završnici izbacio Juventus iz Lige prvaka u fazi po skupinama. Talijani, štoviše, nikada u povijesti nisu uspjeli pobijediti Galatasaray u gostima. Trener domaćih Okan Buruk svjestan je prednosti koju donosi vatrena publika.

​- Igranje kod kuće, uz podršku naših navijača, daje nam značajnu prednost. Imamo duboko razumijevanje talijanske lige i Juventusa, ali koncentrirani smo na sadašnjost - izjavio je Buruk.

