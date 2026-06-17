UŽIVO Gana - Panama: Drugi nastup Paname u povijesti SP-a. Evo početnih postava za dvoboj

NAJAVA UTAKMICE

Panama je po drugi put u svojoj povijesti izborila plasman na SP. Španjolsko-danski stručnjak Thomas Christiansen (53) stigao je na izborničku klupu te reprezentacije u srpnju 2020. i od tada radi dobar posao. Panama je bila prva u kvalifikacijskoj skupini za SP te je s tri pobjede i tri remija završila ispred Surinama, Salvadora i Gvatemale. Najveća zvijezda reprezentacije, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 35 milijuna eura, jest 30-godišnji branič Bešiktaša Amir Murillo. Taj desni bek nogometno je odrastao u San Franciscu, nastupao je i za NY Red Bullse, a potom stigao u Europu, gdje je od 2020. igrao za Anderlecht, potom Marseille. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na sedam milijuna.

Ima u Christiansenovu kadru još nekoliko izuzetno potentnih igrača. José Córdoba (25) šef je obrane. Igra u engleskom drugoligašu Norwichu i vrijedi pet milijuna eura. Dobar je stoper i Andrés Andrade (27), koji je suigrač našem Lukasu Kačavendi u austrijskom LASK-u. Procijenjen je na 2,5 milijuna.

Ima tu i HNL štiha. Za magiju na terenu zadužen je José Luis Rodríguez (27) zvani “Puma”. Svojevremeno je, dok je bio pod ugovorom sa španjolskim Alavesom, otišao na posudbu u Istru. Štoviše, na utakmici protiv Hajduka 18. rujna 2018. zabio je fantastičan gol u porazu Istre od Splićana (2-4). Za Puljane je odigrao devet utakmica i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju.

Ključeve vezne linije drži Yoel Bárcenas (32). Kao golobradi mladić, davne 2016., iz rodne Paname i Árabe Unida otišao je u Europu, a prva inozemna destinacija bio mu je RNK Split.

Bárcenas se u HNL-u baš i nije naigrao. Svega osam utakmica, bez konkretnijeg učinka. Međutim, kasnije je opravdao nadimak “Mađioničar”. Ime je stekao u Meksiku, a onda imao nekoliko dobrih sezona u Španjolskoj, gdje je nosio dres Real Ovieda, Girone i Leganesa.

Panama je dosad jedini put na Mundijalu nastupila 2018. godine u Rusiji, kad je u skupini s Belgijom, Engleskom i Tunisom upisala sva tri poraza uz gol-razliku 2-11. Sličan scenarij mogao bi ih čekati i u SAD-u, Kanadi i Meksiku, iako mnogi u toj zemlji vjeruju kako njihova reprezentacija može prirediti iznenađenje.

Nadimak reprezentacije je “Los Canaleros”, što se odnosi na Panamski kanal, simbol države i jedno od najvažnijih inženjerskih čuda svijeta.

Gana je opasna i uvijek neugodna reprezentacija, koja vrijedi oko 230 milijuna eura, ali na Svjetsko prvenstvo stiže bitno oslabljena. Nedostaju joj veznjak Tottenhama Mohammed Kudus (25) i stoper Monaca Mohammed Salisu (27). Najveća zvijezda je Antoine Semenyo (25), suigrač Joška Gvardiola i Matea Kovačića u Manchester Cityju, koji vrijedi čak 80 milijuna eura. U dresu reprezentacije ne pamti čarobne partije, zabio je tek tri gola u 34 utakmice, ali morat će naši stoperi itekako paziti na njega jer ove sezone je dominirao u Premier ligi. Zabio je 17 golova i četiri puta je asistirao u 37 utakmica. Nije ga Manchester City bez razloga platio 72 milijuna eura. Vrlo je opasan i drugi defenzivac, Kamaldeen Sulemana (24), koji vrijedi 17 milijuna eura i suigrač je našeg Marija Pašalića u Atalanti. Treba istaknuti i Inakija Williamsa (31) iz Athletic Bilbaa. Najveći trag u povijesti ganskog nogometa ostavila su braća Ayew, Jordan i Andre. Jordan (34) je i dalje tu te je kapetan reprezentacije, za koju je odigrao 118 utakmica. Sada već umirovljeni Asamoah Gyan najbolji je strijelac u povijesti te afričke reprezentacije s 50 golova.

Najveći uspjeh u dosadašnja četiri nastupa joj je četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi, kad je na jedanaesterce ispala od Urugvaja. Osvojila je četiri Afrička kupa nacija (1963., 1965., 1978. i 1982. godine). Otto Addo odveo ih je na prvenstvo osvojivši 25 bodova u deset utakmica, no nakon niza poraza u prijateljskim utakmicama dobio je otkaz, a naslijedio ga je iskusni Portugalac Carlos Queiroz (73).

Gana je jedan od najvećih proizvođača kakaa na svijetu, koji čini oko 20 posto globalne proizvodnje. Glavni grad Accra ima više od dva milijuna stanovnika i glavno je ekonomsko, kulturno i političko središte. U zemlji se govori više od 80 jezika, a službeni je engleski. Gana je prva afrička država koja je stekla neovisnost od kolonijalne vlasti (1957.)