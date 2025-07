UŽIVO Kalik: Sve ćemo napraviti da se ne ponove Gzira i Tobol

GONZALO GARCIA

Na pitanja je zatim odgovarao trener Gonzalo Garcia.

Rekli ste da neće biti tragedija ako ispadnete, što ste mislili?

- Ovo je nogomet, moguća su sva tri ishoda. Mi radimo naporno, pripremamo se za pobjedu. To je to.

Eksperiment sa Skokom i Capanom nije uspio, hoće li biti promjena u momčadi i koliko ste vi uvjereni u prolaz?

- Postotak ne znam. Radimo da to bude 100%. igramo protiv dobre momčadi koja je bila dobra u Europi, mi nismo... Skoko i Capan nisu eksperiment nego naši igrači., Skoko radi dobro, Capan isto, daju dosta, rade dobro... Imamo i Pajazitija ali nije bio spreman za nastup od starta, dva tjedna je s nama... Nisam ja to doživio da je bilo loše, imali smo utakmicu u svojim rukama i moglo je biti i bolje.

Morate biti strpljivi?

- Pun stadion je ono što svi želimo, to nas ne smije ometati, to nam mora biti pomoć. Mi moramo imati put prema onome što mi želimo kao momčad. Početak je težak, kad ljudi vide što radimo bit će to dobro.

Skelin?

- Ozlijedio se, ne znamo koliko dugo, čekamo nalaze, neće biti u konkurenciji.

Što ste naučili od prve utakmice u Bakuu?

- Da moramo biti strpljivi, da igramo protiv momčadi koja je snažna i brza, dobra momčad. Moramo biti kompaktni i u kontroli.

Tko će zamijeniti Skelina?

- Mlačić će igrati, debitirat će...

Što vidite na treningu?

- Sretan sam, dobri smo, na treningu je jedno, na utakmici drugo. To je kao s penalima. Moraju znati što se od njih očekuje, neki su tek došli, drugi se prilagođavaju. Imamo dobrih momenata ali moraju biti konstanta... Trude se, nekad je to bolje, nekad nije, nekad riskiraju... To je proces...

Pun stadion je znao biti opterećenje za igrače, navijači nisu strpljivi..?

- Igrači moraju biti fokusirani na plan. Navijači nekad nisu sretni ali vidjet će što mi želimo. Lani sam igrao s mojoj momčadi ovdje, to isto pokušavam i sada... Pokušavamo nešto napraviti za ove divne navijače, nadam se da će to cijeniti. Znam što želim i kako to želim postići... Ako se dogodi sutra ok, nedjelju, ok,ako za mjesec dana... To je proces u koji moramo vjerovati...