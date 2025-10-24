UŽIVO Gorica - Hajduk: Stigli su i sastavi! Garcia sa Šegom u vrhu napada napada Turopoljce

CAREVIĆ UPOZORAVA

Momčad Marija Carevića imala je sjajan ulazak u sezonu, no nakon pobjede protiv Dinama na Maksimiru upala je u crnu seriju. Tri poraza zaredom upalila su alarme, a dvoboj protiv Hajduka dolazi u psihološki teškom trenutku.

Carević je svjestan snage protivnika, posebno ističući agresivnost splitske momčadi i bez Livaje. "Sada sa Šegom, Rebićem, Pukštasom i Almenom su agresivniji i stalno su u presingu. Ta prednja četvorka zaista ne da disati suparnicima", izjavio je strateg Gorice. Domaćinima će dodatni problem predstavljati izostanak kartoniranog Marijana Čabraje. Zanimljiv faktor bit će i novi travnjak na Gradskom stadionu, koji bi trebao više odgovarati tehnički potkovanijoj ekipi Hajduka, za razliku od starog terena na kojem je Gorica često gradila svoju prednost.