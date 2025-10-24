Hajduk napada vrh HNL-a bez Livaje! Gorica traži prekid crne serije pred rasprodanim stadionom. Hoće li Šego, Rebić i Almene donijeti pobjedu Splićanima
UŽIVO Gorica - Hajduk: Stigli su i sastavi! Garcia sa Šegom u vrhu napada napada Turopoljce
Gorica (3-4-2-1):
Matijaš - Perić, FIlipović, Leš - Trontelj, Pozo, Kavelj, Duraković - Pršir, Pavičić - Čuić
Hajduk (4-2-3-1):
Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Šego - Rebić
Momčad Marija Carevića imala je sjajan ulazak u sezonu, no nakon pobjede protiv Dinama na Maksimiru upala je u crnu seriju. Tri poraza zaredom upalila su alarme, a dvoboj protiv Hajduka dolazi u psihološki teškom trenutku.
Carević je svjestan snage protivnika, posebno ističući agresivnost splitske momčadi i bez Livaje. "Sada sa Šegom, Rebićem, Pukštasom i Almenom su agresivniji i stalno su u presingu. Ta prednja četvorka zaista ne da disati suparnicima", izjavio je strateg Gorice. Domaćinima će dodatni problem predstavljati izostanak kartoniranog Marijana Čabraje. Zanimljiv faktor bit će i novi travnjak na Gradskom stadionu, koji bi trebao više odgovarati tehnički potkovanijoj ekipi Hajduka, za razliku od starog terena na kojem je Gorica često gradila svoju prednost.
Ipak, urugvajski stručnjak i dalje ima značajnih problema s izostancima. Kapetan Marko Livaja još se nije oporavio od ozljede, a na listi ozlijeđenih su i Fran Karačić, Ismaël Diallo, Roko Brajković te Marino Skelin. Zbog nakupljena četiri žuta kartona susret će propustiti i veznjak Adrion Pajaziti.
Unatoč tome, očekuje se da će Hajduk istrčati u gotovo identičnom sastavu kao protiv Istre. Jedina promjena trebala bi biti ulazak Nike Sigura umjesto Pajazitija. Napad će ponovno predvoditi raspoloženi Michele Šego, dvostruki strijelac iz prošlog kola, uz podršku sve boljeg Ante Rebića i Ikera Almene na krilnim pozicijama.
Što je Gonzalo Garcia rekao u najavi utakmice pročitajte OVDJE.
Utakmicom Gorice i Hajduka u petak od 18 sati u Velikoj Gorici otvara se 11. kolo HNL-a. Splićani na ovaj dvoboj stižu kao drugoplasirana momčad prvenstva, s velikom prilikom da pobjedom, barem privremeno, preuzmu vrh ljestvice od Dinama. S druge strane, domaćin predvođen Marijem Carevićem prolazi kroz rezultatsku krizu i tražit će prekid niza od tri uzastopna poraza pred svojim navijačima.
Hajduk u Goricu dolazi ohrabren sjajnom predstavom i uvjerljivom pobjedom od 3-0 u Puli, koja se smatra jednom od najboljih utakmica sezone pod vodstvom trenera Gonzala Garcije. Igra "bilih" dobiva sve jasnije obrise, a dobri rezultati to potvrđuju.
Stadion u Velikoj Gorici rasprodan je još u srijedu, a očekuje se da će Hajduk ponovno imati veliku podršku s tribina. Pravdu će dijeliti Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Iako forma i kvaliteta idu na stranu gostiju, koji u utakmicu ulaze kao favoriti, Gorica je već pokazala da zna biti neugodna protiv najjačih protivnika u HNL-u.