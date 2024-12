UŽIVO Gorica - Hajduk: 'Bili' po +9 nad Dinamom, stigli sastavi

Nakon što su apsolvirali četvrtu i treću momčad na prvenstvenoj ljestvici momčad Hajduka do derbija s drugoplasiranom Rijekom u idućem kolu čeka ogled u gostima s fenjerašem Goricom. Na prvu bi se mogao steći dojam da je to lagani ogled i tri sigurna boda, no ako netko tako i razmišlja, trener Hajduka Gennaro Gattuso sigurno nije taj...

- Strah u sportu nije dobrodošao. Nema straha, pogotovo u nogometu kad si u strahu rode ti se vizije u glavi. Mi moramo biti 110% na terenu, moramo biti momčad, tko se boji nema mjesta u momčadi. Sutra je za nas jako važan korak, test spremnosti. Ne gledam ljestvicu, mene zanima samo kako oni igraju. Naš pristup mora biti isti, moramo biti na maksimumu, dobro smo se pripremili i vjerujem da ćemo bez obzira na težinu terena dati maksimum - rekao je Gattuso.

Hajduk ima veliku priliku odmagliti konkurentima na pristojnu prednost. Rijeci na šest bodova uz utakmicu više, a Dinamu, koji je u petak remizirao sa Slavenom, na čak devet.