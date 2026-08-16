UŽIVO Gorica - Hajduk: Stigli su početni sastavi! Livaja na klupi

U Turopolju se od 21 sat sastaju Gorica i Hajduk. Splićani nakon plasmana u play-off KL traže prvu pobjedu sezone u HNL-u, a domaćini se nadaju prvim bodovima na krilima domaće publike
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Gorica (3-4-2-1): Matijaš - Perić, Filipović (C), Cvijanović - Braut, Frigan, Kavelj, Bogojević - Ćustović, Pavičić - Mijić.
Hajduk (4-3-3-): Silić - Acapandie, Marešić, Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti, Sigur - Šotiček, Šego (C), Šutalo.
Nogometaši Gorice večeras od 21 sat dočekuju Hajduk (MaxSport 1). Splitska momčad nakon dvije odigrane utakmice ove sezone u HNL-u ima jedan osvojeni bod dok momčad Marija Carević nije osvojila niti jedan.
Hajduk je prije tri dana odigrao europsku utakmicu i pobijedio Žalgiris 4-0, odnosno, s ukupnih 9-2 plasirao se play-off Konferencijske lige gdje mu je sljedeći protivnik poljski Rakow. Momčad Gonzala Garcije u domaćem prvenstvu ima slabiji učinak, jedan poraz (od Varaždina na otvaranju) i remi u prošlom kolu protiv Istre 2-2.
- Pokušavamo rotirati što više možemo, ali trebamo uvijek biti kompetentni. Želim da protiv Gorice izgledamo kao i protiv Žalgirisa. Želim da smo dobri u napadu, da smo agresivni - rekao je Gonzalo Garcia, trener Hajduka.
Turopoljci s druge strane, još čekaju prve bodove ove sezone. Međutim, trener Maria Carevića dovela je novo pojačanje uoči utakmice, u momčad je stigao Jakov Pranjić (25). Goričani su u prva dva kola poraženi od Osijeka (2-0) i Lokomotive (3-1).
- Moji igrači tijekom tjedna bili su vrlo motivirani. Ostali smo bez bodova u prethodnoj utakmici (kod Lokomotive, op. a.), ali bili smo vrlo dobri, stvorili mnoštvo šansi, to mi daje optimizam. Hajduk ima kvalitetu, raznovrsnost i brzinu, tu ćemo morati biti oprezni - rekao je Mario Carević.