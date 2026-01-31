UŽIVO Gorica - Hajduk: Livaja je na klupi, Gorica bez promjena

NAJAVA

Nakon neuspješnih startova u 2026. godini, Gorica i Hajduk tražit će prve bodove u zimskom dijelu HNL-a. Hajduk je u prošlom kolu izgubio od Istre 2-1, a Gorica od Varaždina identičnim rezultatom.

Hajduk je trenutačno drugi u ligi s 37 bodova, četiri manje od Dinama i s pobjedom u Gorici ima priliku doći 'modrima' na bod zaostatka. Gorica ima pet uzastopnih utakmica bez pobjede u HNL-u i protiv Splićana će tražiti prekid crnog niza te priključak sredini tablice.