Na prvoj utakmici 20. kola remizirali su u petak Istra i Lokomotiva 1-1, a od 15 sati slijedi dvoboj Gorice i Hajduka. Gorica je osma na tablici s 19 bodova, a Hajduk je drugi s 37 bodova, četiri manje od prvog Dinama
OD 15 SATI
UŽIVO Gorica - Hajduk: Livaja je na klupi, Gorica bez promjena
POČETNI SASTAVI
Gorica (4-2-3-1): Matijaš - Trontelj, Perić, Filipović, Čabraja - Pozo, Kavelj - Fiolić, Pršir, Vrzić - Čuić.
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Sigur, Šarlija, Skelin, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Bamba, Skoko, Rebić - Šego.
NAJAVA
Nakon neuspješnih startova u 2026. godini, Gorica i Hajduk tražit će prve bodove u zimskom dijelu HNL-a. Hajduk je u prošlom kolu izgubio od Istre 2-1, a Gorica od Varaždina identičnim rezultatom.
Hajduk je trenutačno drugi u ligi s 37 bodova, četiri manje od Dinama i s pobjedom u Gorici ima priliku doći 'modrima' na bod zaostatka. Gorica ima pet uzastopnih utakmica bez pobjede u HNL-u i protiv Splićana će tražiti prekid crnog niza te priključak sredini tablice.
