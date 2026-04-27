UŽIVO Gorica - Istra: Stigli su sastavi, Radošević još jednom ostao na tribinama kod Režića

NAJAVA

Od 18 sati na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici zadnju utakmicu 32. kola HNL-a odigrat će Gorica i Istra. Domaćin je slavio u možda i najvažnijoj utakmici sezone prošlo kolo protiv Vukovara (2-1), a Istra za pobjedu ne zna još od kraja ožujka, odnosno na zadnja četiri susreta.

Današnji protivnici igrali su ove sezone tri puta; Istra je slavila jednom (1-0), a Gorica dva puta (1-0 i 2-0).

Trener domaćina, Mario Carević, je naglasio da momčad unatoč zgusnutom rasporedu zadržava visoku razinu energije i fokusa.

- Nismo imali puno vremena jer stvarno imamo zgusnut raspored. Naglasak je na osvježavanju ekipe. Ušli smo u završnu fazu prvenstva gdje imamo akumulirani umor, međutim momci su u zadnjoj utakmici pokazali da smo itekako prisutni i odigrali jako dobru utakmicu u obje faze igre - rekao je Carević.

Novi trener i zamjenit Riere, Krešimir Režić, debitirao je porazom u utakmici protiv Dinama, a danas se nada kako će doći do premijerne pobijede.

- Gorica je jako dobra ekipa koja je ove godine igrala i polufinale Kupa, napravila veliki uspjeh u tome, standardizirana je, ne mijena trenera već dosta dugo, što znači da imaju svoju vrijednost. Pokazujemo poštovanje prema njima, ali isto tako želimo i mi se postaviti da imamo što reći i svoju kvalitetu pokazati, u određenim trenucima biti dominantnija i bolja ekipa - poručio je trener Režić.