UŽIVO Gorica - Rijeka: Victor Sanchez kreće s 18-godišnjakom u prvih 11! Pogledajte sastave

StartFragment Nogometaši Gorice i Rijeke sastaju se od 15.45 u 9. kolu HNL-a. Turopoljci su sedma momčad HNL-a s 11 bodova, dok je aktualni prvak pretposljednja momčad prvenstva sa sedam bodova. Trener domaćina Mario Carević našao se u problemima s izostancima igrača, s obzirom na to da je viroza ušla u svlačionicu Gorice.

- Imamo nekih problemčića, viroza je ušla u svlačionicu, vidjet ćemo što će biti s Filipovićem i tko će biti na sto posto. Perić je i dalje ozlijeđen, a Ercega nemamo zbog kartona. Rijeka je sigurno favorit s obzirom na to kakav kadar ima. To je ekipa koja je prošle sezone osvojila dvostruku krunu, no trenutačno nije u najboljoj situaciji - rekao je trener Gorice i dodao:

- Važna nam je i podrška navijača s tribine. Naravno da svi želimo da bude što više ljudi, veći je gušt igrati i imaš veću motivaciju. Stvarno se nadam da će opet doći puno ljudi i da će nam biti lakše.

S druge strane, Victor Sanchez nije na dobar način krenuo u riječku avanturu.

- Nedostaje nam kvalitete u zadnjem pasu i u završnici. To je drugi ključan aspekt, uz duele u obrani i u napadu, jer se sve svodi na individualnu odgovornost. Trenutno ne uspijevamo dosegnuti potrebnu razinu da zabijamo golove i izbjegavamo pogreške koje nas koštaju - rekao je Španjolac i dodao:

- Oni su trenutno u vrlo dobroj formi i puni samopouzdanja, tako da očekujemo tešku utakmicu. U ovaj ogled ulazimo i uzimajući u obzir stanje naših igrača koji su nastupili u prošloj utakmici

Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1.

