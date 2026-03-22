Obavijesti

Sport

Komentari 0
OD 17.45

UŽIVO Gorica - Rijeka: Evo i sastava! Sanchez ide po slavlje nakon ispadanja iz Europe...

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Gorica - Rijeka: Evo i sastava! Sanchez ide po slavlje nakon ispadanja iz Europe...
Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Gorica je osma na tablici, dok je Rijeka treća. Eventualnom pobjedom bi se Riječani odvojili na četiri boda više od četvrtog Varaždina. Prijenos utakmice je na MAX Sportu 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
27. kolo HNL-a 17:45 , Velika Gorica
Gorica
:
Rijeka
Sortiranje događaja
SASTAVI

Gorica (3-4-2-1):

Matijaš - Filipović, Perić, Čabraja - Trontelj, Pozo, Kavelj, Bogojević - Pršir, Pavičić - Erceg

Rijeka (4-2-3-1):

Zlomislić - Morčiladze, Majstorović, Husić, Lasickas - Pavić, Barco - Vignato, Fruk, Legbo - Jurić

NAJAVA

Nogometaši Gorice i Rijeke sastaju se u posljednjoj utakmici 27. kola HNL-a. Bit će to posljednji dvoboj kola, a Riječani će u Velikoj Gorici tražiti pobjedu nakon ispadanja iz Europe. 

Gorica je osma momčad lige sa 28 bodova, a na domaćem terenu ima samo četiri pobjede u 13 utakmica i drugi je najlošiji domaćin lige. S druge strane, Rijeka je treća na tablici, a u gostima ima tri pobjede, četiri remija i pet poraza u 12 utakmica.

Riječani su ranije ovog tjedna ispali od Strasbourga nakon dvije sjajne utakmice, a s eventualnom pobjedom protiv Gorice bi se odvojili na četiri boda više od četvrtog Varaždina. 

Prijenos utakmice je na MAX Sportu 1

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026