Gorica je osma na tablici, dok je Rijeka treća. Eventualnom pobjedom bi se Riječani odvojili na četiri boda više od četvrtog Varaždina. Prijenos utakmice je na MAX Sportu 1
UŽIVO Gorica - Rijeka: Evo i sastava! Sanchez ide po slavlje nakon ispadanja iz Europe...
Gorica (3-4-2-1):
Matijaš - Filipović, Perić, Čabraja - Trontelj, Pozo, Kavelj, Bogojević - Pršir, Pavičić - Erceg
Rijeka (4-2-3-1):
Zlomislić - Morčiladze, Majstorović, Husić, Lasickas - Pavić, Barco - Vignato, Fruk, Legbo - Jurić
Nogometaši Gorice i Rijeke sastaju se u posljednjoj utakmici 27. kola HNL-a. Bit će to posljednji dvoboj kola, a Riječani će u Velikoj Gorici tražiti pobjedu nakon ispadanja iz Europe.
Gorica je osma momčad lige sa 28 bodova, a na domaćem terenu ima samo četiri pobjede u 13 utakmica i drugi je najlošiji domaćin lige. S druge strane, Rijeka je treća na tablici, a u gostima ima tri pobjede, četiri remija i pet poraza u 12 utakmica.
Riječani su ranije ovog tjedna ispali od Strasbourga nakon dvije sjajne utakmice, a s eventualnom pobjedom protiv Gorice bi se odvojili na četiri boda više od četvrtog Varaždina.
Prijenos utakmice je na MAX Sportu 1.