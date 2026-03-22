UŽIVO Gorica - Rijeka: Evo i sastava! Sanchez ide po slavlje nakon ispadanja iz Europe...

Nogometaši Gorice i Rijeke sastaju se u posljednjoj utakmici 27. kola HNL-a. Bit će to posljednji dvoboj kola, a Riječani će u Velikoj Gorici tražiti pobjedu nakon ispadanja iz Europe.

Gorica je osma momčad lige sa 28 bodova, a na domaćem terenu ima samo četiri pobjede u 13 utakmica i drugi je najlošiji domaćin lige. S druge strane, Rijeka je treća na tablici, a u gostima ima tri pobjede, četiri remija i pet poraza u 12 utakmica.

Riječani su ranije ovog tjedna ispali od Strasbourga nakon dvije sjajne utakmice, a s eventualnom pobjedom protiv Gorice bi se odvojili na četiri boda više od četvrtog Varaždina.

Prijenos utakmice je na MAX Sportu 1.