UŽIVO Gorica - Rijeka: Kekovi momci kod zadnje momčadi lige nakon ispadanja iz Europe...

NAJAVA

Rijeka je ispala od danskog Midtjyllanda u doigravanju za Konferencijsku ligu te se sada potpuno okreće obavezama u HNL-u. Momčad Matjaža Keka stiće u Turopolje, na noge Gorici, koja još nema ni jedan bod. Utakmica počinje u 21 sat, uz prijenos na MAXSportu 1.

Rijeka ima dvije pobjede i jedan poraz ove sezone te jednu odgođenu utakmicu protiv Dinama. U prvom kolu su dečki s Kvarnera dobili Rudeš 2-1, drugo kolo su za sada preskočili, zatim ih je Varaždin dobio 2-1, ali su se vratili u kolosjek pobjedom nad Istrom 3-2. U međuvremenu su stigli do doigravanja za Konferencijsku ligu, ali Danci su bili prejaki.

Tako je Rijeka na petom mjestu sa šest bodova, ali i utakmicom manje kao i Dinamo.

Gorici se ne piše dobro. Osijek, Lokomotiva, Hajduk i Slaven pobijedili su momčad iz Turopolja ove sezone i ostavili je bez boda na začelju. Sada slijedi Rijeka pa Dinamo, tako da je teško da će i tu biti pomaka s dna. S obzirom na to da se Rudeš pojačava jako i već ima jednu pobjedu, je li Gorica postala prvi kandidat za ispadanje? Vidjet ćemo što može protiv Rijeke.