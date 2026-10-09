UŽIVO Gorica - Rudeš: Borba za bijeg s dna tablice. Evo sastava

NAJAVA

Prvi ovosezonski okršaj dvije momčadi koje su trenutačno na začelju tablice. Gorica ima pet bodova, a Rudeš četiri te bi se ovi dueli mogli pretvoriti u borbu za ostanak. Utakmica počinje u 18 sati, sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAXSportu 1.

Gorica je u prošlom kolu došla do prve pobjede ove sezone. U gostima je srušila IStru 1-0 golom Jakova Pranjića u 85. minuti. Tako je prekinut veliki crni niz momčadi Marija Carevića. Uz pobjedu nad Istrom, Gorica je uspjela još po bod izvuči protiv Varaždina te Rijeke.

Rudeš je nakon velike pobjede protiv Lokomotive od 4-1 u četvrtom kolu ponovo počeo nizati poraze. Ipak, u zadnjem osmom kolu odigrao je 2-2 sa Slaven Belupom i uspio nakratko izači iz krize negativnih rezultata. Momci Alena Peternaca pokušat će doći do novih ključnih bodova za ostanak.