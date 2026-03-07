U sklopu 25. kola HNL-a u Velikoj Gorici sastat će se Gorica i Slaven Belupo. Glavni sudac na susretu je Ivan Vukančić, a utakmicu ćete od 15 sati moći gledati na MAXSport1 kanalu
UŽIVO Gorica - Slaven Belupo: 'Farmaceuti' love 3. mjesto, a Goričani bijeg s dna ljestvice
Stigli su sastavi za utakmicu!
Gorica (3-4-2-1): Matijaš - Filipović, Perić, Čabraja - Vrzić, Pozo, Kavelj, Bogojević - Pršir, Pavičić - Sule
Slaven (4-4-2): Hadžikić - Išasegi, Božić, Kovačić, Žuta - Mitrović, Crepulja, Mažar, Grgić - Nestorovski, Dabro
U sklopu 25. kola HNL-a, Gorica u subotu od 15 sati na svom Gradskom stadionu dočekuje Slaven Belupo u dvoboju momčadi s potpuno različitim ciljevima. Dok se Koprivničani bore za pozicije koje vode u europska natjecanja, gorički prvoligaš pod imperativom traži bodove spasa kako bi se odmaknuo od opasne zone na dnu ljestvice i uhvatio priključak sa sredinom poretka.
Gorica i Slaven Belupo ove su sezone već odigrali dva vrlo izjednačena susreta. U oba navrata slavili su domaćini, i to identičnim rezultatom 2-1. Prvo je Gorica u sedmom kolu uzela tri boda na svom terenu, da bi se "farmaceuti" revanširali pobjedom u Koprivnici u 16. kolu.
Ipak, gledajući širu sliku, tradicija je na strani gostiju koji su u posljednjih deset međusobnih okršaja slavili čak šest puta, dok su Goričani upisali tri pobjede. Zanimljivo, najčešći rezultat u njihovim dvobojima bio je upravo 2-1 za Slaven Belupo.
Momčad Marija Gregurine u Veliku Goricu stiže u pozitivnom raspoloženju. Nakon dva vezana poraza od Hajduka i Varaždina, Slaven je u posljednja tri kola osvojio sedam od mogućih devet bodova, pobjedama protiv Lokomotive (2-0) i Istre (1-0) te remijem s Vukovarom (2-2). Trenutno drže visoko četvrto mjesto s 34 boda.
S druge strane, Gorica pod vodstvom Marija Carevića igra po principu toplo-hladno. Velika pobjeda protiv Hajduka (1-0) dala im je vjetar u leđa, no uslijedili su teški porazi od Dinama (4-2) i Lokomotive (3-0), što ih je ostavilo na osmom mjestu s 26 bodova.