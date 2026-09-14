UŽIVO Gorica - Varaždin: Gosti napadaju vrh HNL, stigli sastavi

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Sedmo kolo HNL-a na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici zatvorit će utakmica Gorice i Varaždina. Riječ je o susretu trenutačno posljednjeplasirane momčadi prvenstva i sastava Nikole Šafarića, koji se nalazi na četvrtom mjestu.

Gorica nije dobro ušla u prvenstvo i dosad je osvojila samo jedan bod, remijem protiv Rijeke krajem kolovoza. Momčad Marija Carevića ipak u ovu utakmicu ulazi nakon pobjede u Kupu protiv Uskoka. I ondje je imala velikih problema te je trećeligaša slomila tek u produžecima i slavila 3-1.

Uz rezultatske probleme Goricu muče i brojne ozljede. Carević za današnju utakmicu neće moći računati na Antu Ercega, Antu Kavelja, Hadija Moustaphu, Keenana Carolea, Stefana Perića, Stjepana Kučiša i Wisdoma Sulea. Svi su izvan stroja zbog ozljeda. Eventualnom pobjedom Gorica bi ipak mogla znatno popraviti dojam i maknuti se s posljednjeg mjesta ljestvice.

Varaždin u utakmicu ulazi u potpuno drukčijem raspoloženju. Šafarićeva momčad dosad je u prvenstvu izgubila samo jednom, na gostovanju kod Dinama. Za razliku od Gorice, ni u Kupu nije imala većih problema te je Zagoru svladala 4-0. U posljednjem prvenstvenom kolu Varaždin je odigrao 0-0 na gostovanju kod Istre 1961.

Momčad je ovoga prijelaznog roka napustio prvi napadač Ivan Mamut, no Varaždin je brzo reagirao i doveo stasitog Valentina Akrapa. Najbolji igrač Varaždinaca u dosadašnjem dijelu sezone svakako je Ivan Canjuga, koji je u šest utakmica zabio tri gola i dodao dvije asistencije.

Utakmica ima dodatnu težinu za Varaždin jer bi eventualnom pobjedom mogao skočiti na drugo mjesto HNL-a. Susret počinje u 18 sati, a izravan prijenos bit će na MAXSportu 1.