Drugu utakmicu skupine C igraju Haiti i Škotska. Dvoboj kreće u 3 sata
PRIJENOS SKUPINE C
UŽIVO Haiti - Škotska 0-0: Škoti uvjerljivo bolji na otvaranju...
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Haiti
0 : 0
Škotska
Sortiranje događaja
7'
Robertson je poslao loptu do McTominayja, on je uputio udarac glavom, ali to odlazi pored gola.
5'
Evo prilike za Haiti, Deedson se našao u čistoj prilici da puca, ali ništa od gola.
1'
Počela je utakmica! Prvi napad ima reprezentacija Škotske.
POČETNE POSTAVE
Stigli su početni sastavi.
Haiti: Placide - Arcus, Ade, Delcroix, Experience - Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence - Pierrot, Isidor
Škotska: Gunn - Hickey, Hendry, Hanley, Robertson - Doak, McTominay, Ferguson, McGinn - Shankland, Adams
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