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PRIJENOS SKUPINE C

UŽIVO Haiti - Škotska 0-0: Škoti uvjerljivo bolji na otvaranju...

Piše Issa Kralj,
UŽIVO Haiti - Škotska 0-0: Škoti uvjerljivo bolji na otvaranju...
Foto: Peter Cziborra

Drugu utakmicu skupine C igraju Haiti i Škotska. Dvoboj kreće u 3 sata

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Skupina C, Svjetsko prvenstvo 3.00 , MetLife Stadion
Haiti
0 : 0
Škotska
Sortiranje događaja
7'

Robertson je poslao loptu do McTominayja, on je uputio udarac glavom, ali to odlazi pored gola. 

5'

Evo prilike za Haiti, Deedson se našao u čistoj prilici da puca, ali ništa od gola.

3'

Doak je uputio prvi udarac, Škoti su krenuli pritiskati od samog početka.

1'

Počela je utakmica! Prvi napad ima reprezentacija Škotske.

POČETNE POSTAVE

Stigli su početni sastavi. 

Haiti: Placide - Arcus, Ade, Delcroix, Experience - Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence - Pierrot, Isidor

Škotska: Gunn - Hickey, Hendry, Hanley, Robertson - Doak, McTominay, Ferguson, McGinn - Shankland, Adams

Komentari 2

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