UŽIVO Hajduk - Dinamo: Dan za derbi! Splićani traže povratak u borbu za naslov prvaka u HNL-u

Piše Petar Božičević,
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Utakmicu sudi Mateo Erceg iz Benkovca, a prijenos je na MAX Sportu 1. Dinamo je lider hrvatskog prvenstva sa sedam bodova više od Hajduka

25. kolo HNL-a 15.00 , Poljud, Split
Hajduk
:
Dinamo
NAJAVA

Nogometaši Hajduka i Dinama sastaju se u 25. kolu HNL-a na Poljudu. Derbi stiže u nezgodnom trenutku za Splićane, s obzirom na dramatično ispadanje iz Kupa od Rijeke (3-2) tijekom tjedna. Ipak, trener Gonzalo Garcia najavio je hrabar nastup svoje momčadi. 

- Idemo odigrati našu utakmicu. Kad kalkuliraš onda to obično ne izađe na dobro. Ideš odmah po sve, to je mentalitet. Respektiramo svakog trenera i suparnika, ali se ne bojimo, nećemo kalkulirati. To je moj personality i personality cijele momčadi i kluba. Mi ćemo to gurati do smrti - rekao je trener Hajduka. 

S druge strane, Dinamo je u pozitivnom nizu i ima četiri pobjede zaredom u domaćim natjecanjima. Trener Mario Kovačević optimističan je uoči utakmice. 

- U dobrom smo trenutku i dobro igramo. Pobijedili smo sve utakmice u proljetnom dijelu sezone i nema razloga da tako ne bude i dalje, uz dužno poštovanje Hajduku. 

Utakmicu sudi Mateo Erceg iz Benkovca, a prijenos je na MAX Sportu 1. Dinamo je lider hrvatskog prvenstva sa sedam bodova više od Hajduka. 

