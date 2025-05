UŽIVO Hajduk - Dinamo: Veliki derbi i još veći ulog. Atmosfera u Splitu usijana do vrhunca

NAJAVA

Danas u 16 sati na Poljudu sastaju se Hajduk i Dinamo u Vječnom derbiju. Ulozi teško mogu biti viši. Oba kluba grčevito se bore za naslov, a razlika između njih iznosi samo jedan bod. Hajduk trenutno zauzima drugo mjesto s 56 bodova, koliko ima i Rijeka, ali se zbog lošijeg međusobnog omjera nalazi ispod nje. Dinamo, pak, ima samo bod manje, a zaostatak od sedam bodova u posljednja dva kola sveo je na minimum.

Hajduk se nalazi u lošem nizu. U posljednje četiri utakmice nije upisao pobjedu, a u zadnjih pet ima tek jednu. Lošim rezultatima svakako su pridonijeli crveni kartoni, u četiri utakmice Hajduk je dobio njih čak tri.

- To su naše pogreške, nisu to nikakve urote. Moramo biti oprezniji, dobili smo te kartone i za to snosimo odgovornost. Da vjerujem u urote, ne bih se bavio nogometom - komentirao je isključenja na konferenciji za medije trener Gennaro Gattuso.

Talijan je svjestan da je ovo ključna utakmica sezone, koja bi ga u očima javnosti mogla pretvoriti u heroja Splita ili preplaćenog prolaznika.

- Ovo je ključna utakmica, igra se za veliki ulog, ali to je samo jedno od finala. Nitko od uključenih ne smije izgubiti, ali i ako se to dogodi, ostaje još devet bodova u igri. Dinamo ima veliku kvalitetu, naviknuti su na velike utakmice, to sam više puta rekao, oni su najkvalitetnija momčad - poručio je Gattuso.

Što se Dinama tiče, ni oni nisu u najboljoj formi. U 31. kolu izgubili su od Gorice, ali su se potom vratili na pobjedničke staze svladavši Rijeku.

- Znamo gdje idemo, protiv koga igramo i što nam ta utakmica znači. Znamo i koliko vrijedimo te koliko možemo biti dobri. Utakmica protiv Rijeke pokazala je naš karakter i s tim pristupom dolazimo na Poljud. Bez euforije i straha, s fokusom i disciplinom – želimo tri boda i tako ćemo se postaviti - rekao je u uvodu trener "modrih" Sandro Perković, pa dodao:

- Dosadašnja tri derbija? Još nismo uspjeli pobijediti Hajduk ove sezone. Svaka utakmica protiv njih ima svoju specifičnost, bez obzira na formu i stanje na ljestvici. Volio bih da moj potpis bude u skladu s onim što smo pokazali u prvom dijelu protiv Rijeke gdje smo bili kompaktni, čvrsti, dobri na lopti i često opasni.

Kladionice u ovom susretu više vjeruju Dinamu. Koeficijent na pobjedu gostiju iznosi 2,40, na pobjedu Hajduka 3,50, dok je za neriješen rezultat postavljen koeficijent 3,40.

Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu na MAXSportu 1.