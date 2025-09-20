Obavijesti

PRIJENOS S POLJUDA

UŽIVO Hajduk - Dinamo: Prvi derbi sezone za vrh ljestvice!

Piše 24sata,
Posušje: Prijateljska utakmica Posušje - Hajduk u rasprodanom stadionu | Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL

Gledajući dugoročnu statistiku u HNL-u, Dinamo je osjetno uspješniji. Od 79 odigranih prvenstvenih derbija, "modri" su slavili 36 puta, Hajduk 20, dok su 22 utakmice završile neriješeno

Live
Sedmo kolo HNL-a 17 sati , Poljud, Split
Hajduk
:
Dinamo
Sortiranje događaja
DERBI KROZ 200 FOTKI

Derbi Hajduk - Dinamo desetljećima je najiščekivanija utakmica hrvatskog sporta. Prisjetite se nekih od najdojmljivijih trenutaka s derbija od 2006. naovamo kroz fotogaleriju Pixsella

KLADIONICE IMAJU FAVORITA

Hajduk Dinamo u identičnom su nizu rezultata na početku nove sezone HNL-a. Nakon šest kola, "modri" su prvi na ljestvici s 13 bodova (četiri pobjede, remi i poraz) zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka (plus devet naspram plus šest), a Dinamo će na gostovanje u Splitu doći kao favorit za pobjedu, barem prema kladionicama.

ĐALOVIĆ PROGNOZIRAO REZULTAT

Iako je sada u Sloveniji na klupi Maribora, Radomir Đalović ove je sezone 'odmjerio' i Dinamo i Hajduk kao trener Rijeke, pa je sukladno tome pokušao predvidjeti rezultat derbija.

ZANIMLJIV PODATAK

Iza velikog derbija krije se i zanimljiva priča. Naime, otkako se HNL igra u današnjem, prepoznatljivom sustavu s deset prvoligaša, Dinamo i Hajduk nijednom nisu imali iste trenere u prvom međusobnom susretu u dvije, ili više uzastopnih sezona! 

SLAVEN BILIĆ NAJAVIO DERBI

Situacije su jako slične. Hajduk Dinamo dosta su promijenili momčadi u odnosu na lani. Ne samo zbog novih trenera, već ima i puno novih igrača, stranaca, izjavio je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, u najavi velikog derbija koji je u subotu u 17 sati.

