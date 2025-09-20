UŽIVO Hajduk - Dinamo: Prvi derbi sezone za vrh ljestvice!

KLADIONICE IMAJU FAVORITA

Hajduk i Dinamo u identičnom su nizu rezultata na početku nove sezone HNL-a. Nakon šest kola, "modri" su prvi na ljestvici s 13 bodova (četiri pobjede, remi i poraz) zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka (plus devet naspram plus šest), a Dinamo će na gostovanje u Splitu doći kao favorit za pobjedu, barem prema kladionicama.

