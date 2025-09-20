Gledajući dugoročnu statistiku u HNL-u, Dinamo je osjetno uspješniji. Od 79 odigranih prvenstvenih derbija, "modri" su slavili 36 puta, Hajduk 20, dok su 22 utakmice završile neriješeno
UŽIVO Hajduk - Dinamo: Prvi derbi sezone za vrh ljestvice!
Derbi Hajduk - Dinamo desetljećima je najiščekivanija utakmica hrvatskog sporta. Prisjetite se nekih od najdojmljivijih trenutaka s derbija od 2006. naovamo kroz fotogaleriju Pixsella
Hajduk i Dinamo u identičnom su nizu rezultata na početku nove sezone HNL-a. Nakon šest kola, "modri" su prvi na ljestvici s 13 bodova (četiri pobjede, remi i poraz) zahvaljujući boljoj gol razlici od Hajduka (plus devet naspram plus šest), a Dinamo će na gostovanje u Splitu doći kao favorit za pobjedu, barem prema kladionicama.
Iako je sada u Sloveniji na klupi Maribora, Radomir Đalović ove je sezone 'odmjerio' i Dinamo i Hajduk kao trener Rijeke, pa je sukladno tome pokušao predvidjeti rezultat derbija.
Iza velikog derbija krije se i zanimljiva priča. Naime, otkako se HNL igra u današnjem, prepoznatljivom sustavu s deset prvoligaša, Dinamo i Hajduk nijednom nisu imali iste trenere u prvom međusobnom susretu u dvije, ili više uzastopnih sezona!
Situacije su jako slične. Hajduk i Dinamo dosta su promijenili momčadi u odnosu na lani. Ne samo zbog novih trenera, već ima i puno novih igrača, stranaca, izjavio je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, u najavi velikog derbija koji je u subotu u 17 sati.
