UŽIVO Hajduk doznaje prvog protivnika u Europi. Može u Srbiju, Sloveniju i na dalek put

HAJDUK I EUROPA

Hajduka dugo nema u Europi, zadnji put skupine europskog natjecanja na Poljudu igrale su se još u sezoni 2010/2011, svi još pamte onaj gol Ante Vukušića za pobjedu protiv Anderlechta, jedinu koju je Hajduk ostvario te sezone u grupama, ostalih pet utakmica upisani su porazi...

Među potencijalnim protivnicima je i slovačka Žilina, s kojom se Hajduk, iako su neki pojedinci u klubu bili poveselili ždrijebu, nije baš dobro proveo te 2009. godine...

Od mogućih protivnika u 1. pretkolu kao najpovoljniji se nameće islandski Vestri. klub koji je ispao u 2. islandsku ligu, ali je plasman izborio osvajanjem islandskog Kupa. Ova momčad iz Ísafjördura sa samog sjeverozapada Islanda vrijedi manje od 1,5 milijuna eura. Ali naučeni Hajdukovim nastupima u Europi, 'bijeli' svakako ne smiju nikog, pa ni ako to bude Vestri, podcjenjivati.

Ždrijeb je na rasporedu od 17 sati. Hajduk ove sezone ima i 'padobran', ako ispadne iz Europske lige 'seli' u pretkola Konferencijske lige. (Renato Jukić)