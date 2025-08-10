UŽIVO Hajduk - Gorica: Splićani traže nastavak pozitivnog niza!

NAJAVA

Nogometaši Hajduka i Gorice odmjerit će snage na Poljudu u 2. kolu HNL-a s početkom od 21 sat. Trener Splićana Gonzalo Garcia na raspolaganju neće imati Marka Livaju i Antu Rebića koji odrađuju suspenzije iz prošle sezone, ali Garcia smatra da ostali igrači mogu nadoknaditi te izostanke.

- Nemamo baš vremena za pripremu utakmice. Svi se osjećaju dobro i spremno. Vjerojatno ćemo napraviti promjene na pozicijama gdje imamo rješenja, uvjeren sam da će svi igrači biti na dobroj razini - rekao je u najavi Gorice i dodao:

- Onaj tko bude igrao na poziciji Livaje će vjerujem biti dobar. Marko je naravno drugačiji igrač, ali pronaći ćemo rješenje. Rebić? Tek je došao i vidjeli ste u zadnjoj utakmici da će mu trebati vremena, ima nesreću što nemamo puno vremena za trening.

S druge strane, Mario Carević pohvalio je igru Hajduka pod vodstvom novog trenera.

- Vidi se odmah njegova filozofija. Naravno da oni još nisu definirani do kraja, no vidi se na igri, znamo da voli raditi "build up" od vratara, puno navlače presing i oslobađaju dubinu za krila. Vidim dobru energiju, u presingu dosta mladih igrača, koji su motivirani - rekao je trener Gorice u najavi utakmice na Poljudu.

Hajduk je u prvom kolu pobijedio Istru 1961 na Poljudu 2-1, dok je Gorica odigrala 1-1 u Varaždinu. Utakmicu sudi Dario Bel, a prijenos je na MAX Sportu 1.